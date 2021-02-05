新华社莫斯科2月4日电（记者李奥）俄罗斯外交部长拉夫罗夫4日与美国国务卿布林肯举行电话交谈，这是两人首次通话。

据俄外交部网站4日发布的公告，拉夫罗夫在电话中表示，俄罗斯愿就广泛议题与美国进行建设性对话，俄方对与美方在相互尊重和利益平衡基础上实现两国关系全面正常化持开放态度，愿共同推进解决两国外交机构工作中积累的问题。

双方欢迎将《新削减战略武器条约》有效期延长到2026年，认为这有助于改善国际安全与战略稳定领域的整体局势。鉴于美国此前退出《中导条约》以及《开放天空条约》前景尚存在问题，双方就保障军控领域的可预测性进行了磋商。

双方还讨论了在和平解决叙利亚与利比亚问题上进行协作以及乌克兰局势等问题。双方表示愿携手共同抗击新冠疫情，包括在疫苗研发领域进行合作。

针对美方提到俄反对派人士纳瓦利内事件，俄方阐明了必须尊重俄罗斯法律和司法系统的立场。

另据美国国务院当天发表的声明，布林肯在与拉夫罗夫通话中要求俄方释放两名美国公民，还提及网络袭击、乌克兰局势、格鲁吉亚局势、纳瓦利内事件等问题。声明说，双方将继续就相互关切的问题展开讨论。（参与记者：刘品然）

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