本报驻德国记者 花 放

近日，受连续降雨和气温升高导致的积雪融化影响，德国境内多条河流水位暴涨，南部和西南部多座城市遭遇洪水侵袭，面临道路阻断、城市积水等威胁。

位于黑森州的比丁根市是最早遭受洪灾的城市之一。洪水涌入该市拥有数百年历史的老城区，约200户家庭住宅进水，地下室被淹；供电设施遭破坏，约180户家庭在数日内无法正常用电。由于连日降雨、积雪持续融化，比丁根等多座城市还将面临第二波洪水的侵袭。

德国下莱茵地区以及莱茵河与美茵河、摩泽尔河等主要支流交汇区域也都出现了水位暴涨的情况。位于莱茵河与摩泽尔河交汇处的著名景点“德意志之角”完全被河水淹没，莱茵河在莱茵兰—普法尔茨州河段的航运已经中断。科隆、杜塞尔多夫等北莱茵—威斯特法伦州的多座城市都因河流水位暴涨面临洪灾威胁，市区及地区间的多条道路已经被洪水阻断，部分地区的铁路也无法正常运行。该州里斯市的一片区域甚至成为孤岛，居民通勤只能依靠消防救生艇。

莱茵河科隆段已出现货船因高水位操作不当险些倾覆的危险事件，该河段随时有停运可能。当地救援组织发出警告，希望市民远离高水位河岸地区并停止划艇等水上运动项目。“当前莱茵河水温仅有6—8摄氏度，一旦不慎落水，若在3分钟内没能得到救援，生还概率极低，”救援组织负责人莱茵布吕克强调。

德国联邦航道与航运管理局官员表示，数据显示，德国境内莱茵河流域平均每2—5年便会发生一次洪灾。自2000年以来，德国已有超过1万人因热浪、暴风、洪水等自然灾害丧生，经济损失高达42.7亿美元。

英国《自然》杂志发表的一份调查报告显示，受全球气候变化影响，过去几十年来包括德国在内的西北欧地区遭遇洪水的次数和遭受的损失都明显增加。调查组负责人、奥地利维也纳工业大学科学家布吕施尔说，相关国家必须调整洪水风险管理系统，降低气候灾害损失。

（本报柏林2月4日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月05日 16 版）

(责编：杨光宇)