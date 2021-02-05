本报驻波兰记者 于 洋

波兰环境保护局近日公布的数据显示，波兰2019年从欧盟其他成员国进口了52.6万吨垃圾，创下历史新高，其中仅从德国进口的垃圾就达35万吨，此外还有大量垃圾绕过官方交易渠道非法进入波兰。西欧国家垃圾的大量涌入超出了波兰的处理能力。

波兰的垃圾处理费用远低于德国等西欧国家，这是大量垃圾流向波兰的重要原因。波兰罗兹工业大学环境工程师韦尔高辛斯基表示：“在德国，焚烧处理1吨垃圾的费用高达200欧元。如果将其运往波兰的垃圾填埋场，则只需花费75到80欧元。这催生了一条灰色的垃圾处理利益链。”

目前，波兰垃圾处理能力相对落后，近七成垃圾仍以填埋等易污染环境的方式处理。一些垃圾处理场为降低成本，蓄意烧掉本该分类回收的垃圾，对当地居民和生态环境造成了严重伤害。

波兰政府近年来加强立法，规范管理垃圾处理，加大对垃圾走私的惩治力度。2019年，波兰政府通过了强制垃圾分类的法规，修订垃圾处理相关法律，提高生活垃圾处理费用，严厉打击非法倾倒和填埋垃圾等行为。此外，波兰积极与欧盟谈判协商，希望建立更加公平的垃圾处理方案。

欧盟今年1月起开始施行新的垃圾出口规定，禁止向经合组织成员国以外工业化程度较低的国家出口未分类的塑料垃圾。分析人士担心，随着欧盟减少对外出口垃圾，大量非可循环垃圾改头换面或更换标签后，经过欧盟内部可回收材料的自由贸易系统进入波兰等中东欧国家，在这些国家造成环境问题。

近日，波兰财政部表示，波兰将投入新冠肺炎疫情恢复资金的30%用于绿色交易项目，加快推进疫情后的低碳和环保产业发展。波兰垃圾回收商会主席吉扎说：“波兰面临的垃圾处理问题是欧盟内部经济发展不平衡的表现。波兰政府必须加强相关立法，严格审查垃圾处理机构的相关资质，规范与西欧国家的垃圾交易和追责方式。”

（本报华沙2月4日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月05日 16 版）

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