本报驻俄罗斯记者 张光政

俄罗斯媒体近日报道称，新冠肺炎疫情发生以来，俄罗斯许多行业劳动力不足的问题凸显，低技术工种岗位人手不够的情况尤其严重。俄罗斯移民联合会会长科热诺夫表示，俄罗斯劳动力市场缺口通常由外籍务工人员补充。近年来，每年平均有800万至1000万外籍人员在俄务工。疫情发生后，俄罗斯采取了关闭边境等防疫措施，外籍务工人员不足的问题开始出现。一些国家撤侨，使在俄外籍工人数量进一步减少。

为应对劳动力紧缺问题，俄罗斯政府采取了一系列措施。去年年底，俄罗斯总统普京指示有关部门，研究简化建筑安装行业雇用外籍工人的手续问题。此外，俄对某些工种放宽性别限制。驾驶卡车、拖拉机、自卸车等重型车辆和农业机械，以及操作推土机、挖掘机、平地机等建筑机械等过去只限男性从事的工作，现在也对女性开放。根据新规，女性还被允许驾驶电气火车、快速列车和高速列车，担任船长和水手。

此外，俄罗斯通过法律，简化了外籍人员加入俄罗斯国籍的手续。俄罗斯还允许在俄外国留学生在学习之余兼职打工，而无需申请工作许可。根据新规定，留学生在签署劳动合同时出示所就读高校开具的在读证明即可，雇主无需为其申请外籍员工劳动配额。

（本报莫斯科2月4日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月05日 16 版）

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