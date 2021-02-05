人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

简化雇工手续  放宽工作限制

俄罗斯积极应对劳动力不足问题

本报驻俄罗斯记者  张光政
2021年02月05日06:16 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　俄罗斯媒体近日报道称，新冠肺炎疫情发生以来，俄罗斯许多行业劳动力不足的问题凸显，低技术工种岗位人手不够的情况尤其严重。俄罗斯移民联合会会长科热诺夫表示，俄罗斯劳动力市场缺口通常由外籍务工人员补充。近年来，每年平均有800万至1000万外籍人员在俄务工。疫情发生后，俄罗斯采取了关闭边境等防疫措施，外籍务工人员不足的问题开始出现。一些国家撤侨，使在俄外籍工人数量进一步减少。

　　为应对劳动力紧缺问题，俄罗斯政府采取了一系列措施。去年年底，俄罗斯总统普京指示有关部门，研究简化建筑安装行业雇用外籍工人的手续问题。此外，俄对某些工种放宽性别限制。驾驶卡车、拖拉机、自卸车等重型车辆和农业机械，以及操作推土机、挖掘机、平地机等建筑机械等过去只限男性从事的工作，现在也对女性开放。根据新规，女性还被允许驾驶电气火车、快速列车和高速列车，担任船长和水手。

　　此外，俄罗斯通过法律，简化了外籍人员加入俄罗斯国籍的手续。俄罗斯还允许在俄外国留学生在学习之余兼职打工，而无需申请工作许可。根据新规定，留学生在签署劳动合同时出示所就读高校开具的在读证明即可，雇主无需为其申请外籍员工劳动配额。

　　（本报莫斯科2月4日电）  


　　《 人民日报 》（ 2021年02月05日 16 版）
(责编：杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部