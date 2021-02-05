本报驻埃及记者 景 玥 黄培昭

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随着中东地区城市化进程加快，人口规模扩大，减排压力不断增大。沙特、阿联酋、埃及等地区国家纷纷出台并更新可再生能源发展目标，努力减少对传统能源的依赖，加快能源转型，助力经济多元化和可持续发展。

国际能源署报告显示，根据目前中东国家公布的计划，到2030年，中东地区可再生能源（不含水力发电）总发电能力将超过192吉瓦，为当前水平的17倍，其中太阳能发电所占比例将占42%以上，风能约占35%。分析认为，中东可再生能源产业的蓬勃发展，将有利于地区国家推动绿色发展、减少碳排放，并为地区经济可持续发展奠定良好基础。

多国力推可再生能源项目建设

近年来，中东国家充分利用各自的自然禀赋，积极开发绿色能源项目，提升可再生能源发电比重。

埃及位于撒哈拉沙漠东缘，全年日照充足。位于埃及南部的阿斯旺本班光伏产业园项目占地37平方公里，是世界最大光伏产业园之一。2019年园区建成投产当年，埃及利用太阳能产出的电能总量达到24亿千瓦时，有效缓解当地用电紧张问题。该项目因此印在了埃及发行的纪念币上，成为一张“国家名片”。埃及学者穆斯塔法表示，5年前，埃及经常拉闸限电，现在随着太阳能项目陆续上马，这一问题大大缓解。

去年1月，沙特能源部启动了第三轮国家可再生能源计划招标。这轮招标包括4个太阳能发电项目，总发电能力为1.2吉瓦。今年1月，阿联酋全球铝业和迪拜电力与水务局宣布了一项具有里程碑意义的举措，阿联酋成为世界上第一个使用太阳能生产铝的国家，率先在应用可再生能源领域实现技术突破。自2011年建设第一座太阳能电站以来，阿尔及利亚已有22座太阳能电站处于运营状态。

全球风能委员会2020年发布的报告显示，风能将成为中东地区可持续、高效益的能源，创造就业、推动当地经济增长。摩洛哥、约旦等风力资源丰富的国家将风电作为重要发展方向。摩洛哥2019年风电装机总量位居非洲第三；约旦目前有5家风力发电站，分布在伊布拉西亚、赫法、马安和塔菲勒；埃及在苏伊士湾西岸的扎阿福兰地区建立了多座风力发电厂。

相关产业支持政策持续出台

中东国家经济结构普遍较为单一，经济状况容易受到地缘政治、国际油价等因素影响。为减少对传统能源依赖，地区多国相继制定可再生能源发展目标，加快能源转型步伐。

埃及计划到2022年将清洁能源发电量占总发电量的比例提升至20％，到2035年提升至40％。埃及政府不断健全管理和监管机制，为光伏发电设定了上网补贴电价，同时鼓励有实力的国际企业参与可再生能源电力市场。

地区多国将能源转型视为加快经济多元化发展的一大战略。2016年4月，沙特发布“2030愿景”，目标是到2030年实现可再生能源装机容量60吉瓦，可再生能源发电量占比提高到50%。沙特政府还计划2023年前在可再生能源项目上投资500亿美元，相关措施包括扶植本地开发商、放松对本地太阳能面板制造商的限制。沙特工业发展基金会也推出了可再生能源融资计划。

摩洛哥计划到2030年实现可再生能源满足50%电力需求，到2050年将实现满足100%电力需求。根据2019年的数据，可再生能源约占该国电力需求的35%。截至2019年底，摩洛哥的太阳能装机容量为736兆瓦，整个可再生能源的生产能力为3264兆瓦。

2017年，阿联酋发布“2050能源战略”，目标是到2050年阿联酋能源结构中44%为可再生能源、38%为天然气、12%为清洁化石能源、6%为核能，总投资预计达6000亿迪拉姆（1美元约合3.67迪拉姆）。该战略预计未来30年阿联酋能源需求年均增长6%，清洁能源在能源结构中的比例从目前的25%提高至50%，减少发电碳排放量70%，整体能源使用效率提升40%，为阿联酋节省开支约7000亿迪拉姆。

此外，阿曼计划在2025年前实现可再生能源发电量占比10%。科威特规划到2030年实现15%的可再生能源应用比例。

中国与中东新能源合作前景广阔

“不管是风电还是光伏发电，中国都拥有世界领先的技术、规模庞大的输电网络。中东国家与中国在可再生能源领域合作前景广阔。”埃及电力和可再生能源部副部长穆罕默德·穆萨说。

“中东地区未来将迎来太阳能发电、风电高速发展期，包括中国在内的全球领先的可再生能源技术将在中东地区得到推广应用。”中东可再生能源研究专家詹姆斯·基德表示。

在共建“一带一路”框架下，中国与中东地区多国在可再生能源领域的合作取得丰硕成果。2015年8月，中埃签约筹备可再生能源国家联合实验室，极大推进可再生能源领域深度合作。2018年8月，浙江正泰和特变电工两家中企分别参与承建埃及本班光伏产业园的165.5兆瓦和186兆瓦两个项目。

中东媒体指出，中国已成为中东地区可再生能源领域的重要参与力量。包括沙特、埃及、阿联酋和卡塔尔在内的中东国家都已经把能源多元化作为一大经济增长战略，相关领域的融资、设计、采购、建设、开发等都将持续拥有巨大需求。中国参与的一些能源发展项目正在成为共建“一带一路”框架下“北非电力走廊”的一部分，将惠及埃及、阿尔及利亚、突尼斯、摩洛哥和苏丹等国。

汉能薄膜发电集团埃及国际公司总裁杨凯分析称，由于中东地区可再生能源发电成本持续下降，同时多国为可再生能源电力发展提供了强有力的政策支持，未来中国与中东国家可以在太阳能、风能、电力存储技术、氢能源等多领域进一步开展深度合作。

穆罕默德·穆萨表示，期待中国的“智能光伏”等先进技术帮助中东地区突破可再生能源的发展瓶颈，“我们把中国视为重要合作伙伴，双方在这一领域的合作将实现互利共赢”。

（本报开罗2月4日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月05日 16 版）

(责编：杨光宇)