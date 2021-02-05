国家发展改革委一带一路建设促进中心

“我们愿同合作伙伴一道，把‘一带一路’打造成团结应对挑战的合作之路、维护人民健康安全的健康之路、促进经济社会恢复的复苏之路、释放发展潜力的增长之路。通过高质量共建‘一带一路’，携手推动构建人类命运共同体。”2020年6月18日，习近平主席向“一带一路”国际合作高级别视频会议发表书面致辞，引发热烈反响。

2020年，新冠肺炎疫情席卷全球，给世界经济带来严重冲击。中国与“一带一路”沿线国家奋楫破浪，坚毅前行，共建“一带一路”呈现出抗冲击的巨大韧性、旺盛的生机活力和强大的感召力，取得的成果弥足珍贵。

守望相助，国际抗疫合作生动践行人类命运共同体理念

“武汉告急，请求支援！”2020年，在中国抗疫最困难的时候，“一带一路”沿线国家纷纷给予支持，79个国家、10个国际组织提供抗疫物资援助。中国抗疫一线的白衣天使戴上巴基斯坦倾全国库存征集的口罩；俄罗斯穷尽飞机机舱的每一寸空间，送来重达23吨的医疗物资；3万只蒙古羊跨越中蒙边境，给中国人民奉上鲜美的羊肉盛宴；还有缅甸大米、斯里兰卡红茶、马尔代夫金枪鱼罐头、智利水果……这一切都汇聚着世界人民与中国人民共克时艰的磅礴力量。

“东航7041，十分感谢你们的支持，我代表我们的国家表达对你们的感谢！”“加油意大利！坚持住！照顾好我们的医生。中意友谊长存！”中国医疗专家组乘专机抵达意大利时，米兰机场塔台和中国机组展开感人对话。同期，另一医疗专家组携抗疫物资飞抵塞尔维亚，武契奇总统在机场迎接，向五星红旗献上深情一吻。疫情防控期间中国与阿根廷首开运输物资的直飞航线，单程飞行50多个小时、3.8万公里，跨越半个地球，累计运输物资超700吨。中国国药集团新冠病毒疫苗已在阿联酋、巴林等国获准注册上市，在埃及获准使用。

“投我以木桃，报之以琼瑶。”这一年，“一带一路”沿线国家守望相助，国际抗疫合作生动践行人类命运共同体理念。中国在自身疫情防控面临巨大压力的情况下，迄今已向150多个国家、10个国际组织提供抗疫援助，为有需要的34个国家派出36支医疗专家组。中国发挥最大医疗物资产能国优势，将2200多亿只口罩、22.5亿件防护服、10.2亿份检测试剂盒发往世界各地。中国以实际行动生动诠释了推动构建人类命运共同体的大国担当！

中西医结合，中西药并用。应对疫情开出的中国药方闪耀着中国传统文化的智慧和时代光辉。中医药参与救治确诊病例的占比达92%，湖北省确诊病例中医药使用率和总有效率超过90%。截至2020年7月，中医药已传播到全球183个国家和地区，中国与40多个外国政府、地区主管机构和国际组织签署中医药合作协议，支持在“一带一路”沿线国家和地区建设30个高质量中医药海外中心。

中国数字技术助力全球抗疫合作，打破时空局限，为世界人民的“宅经济”和“云上班”提供有力支撑。华为云推出多款数字化医疗器械，腾讯为联合国等国际组织提供数字通信工具，钉钉、飞书等教育软件入选联合国教科文组织的全球远程教学解决方案，成为39个国家和地区、4.21亿学生远程上课的首选。

逆风前行，沉甸甸的成果彰显携手共建的坚定决心和巨大努力

无论形势如何变化，国际社会对共建“一带一路”的需求没有改变，合作伙伴对共建“一带一路”的支持没有改变，中国推进共建“一带一路”国际合作的决心更没有改变。在防控疫情的同时，中国与非盟、国际海底管理局、乌克兰、基里巴斯等紧密磋商，签署共建“一带一路”合作文件。截至2020年底，中国已与138个国家、31个国际组织签署203份共建“一带一路”合作文件。

统筹疫情防控和项目建设，基础设施互联互通逆势推进。中国建设者以“硬核力量”保障重大基础设施项目如期完工。中巴经济走廊70个项目在确保员工“零感染”前提下有序推进，巴基斯坦喀喇昆仑公路二期全线、白沙瓦—卡拉奇高速公路“苏木段”顺利通车，默拉直流输电项目全线贯通。雅万高铁1号隧道、中老铁路全线隧道顺利贯通，匈塞铁路塞尔维亚贝—泽段左线和泽—巴段左线相继通车运营，孟加拉国帕德玛大桥主桥钢梁成功合龙。

中国建设者以“中国智慧”推动部分基础设施项目提前完工。中老高速公路万象至万荣段提前13个月建成通车，波黑泛欧5C走廊高速公路波契泰利隧道提前近4个月贯通，斯里兰卡南部高速公路延长线提前2个多月通车。

中国与“一带一路”沿线有关国家和地区保持定期客货运航班，与巴基斯坦、比利时等开通新航线，架起安全、快捷、高效的空中桥梁。中国北斗系统完成全球组网，为世界卫星导航事业发展做出重要贡献、为世界人民共享更优质的时空精准服务提供更多选择。各国防疫急需的口罩、手套和医用纱布，复工复产必备的汽车配件、电子产品和通信光纤，纷纷搭乘中欧班列顺利运抵各国，保障生产“不断链”、生活“不断供”。2020年中欧班列共开行1.24万列，逆势增长50%，综合重箱率98.4%，通达欧洲21个国家、97个城市。

开放合作，为疫情下严重衰退的全球经济带来复苏之光

中国率先实现复工复产，外贸产业链供应链运转逐渐畅通，成为全球产业链供应链的稳定锚。2020年中国稳步推进与“一带一路”沿线国家经贸投资合作，中国对沿线国家外贸进出口合计9.37万亿元，同比增长1%。去年1—11月，中国对沿线国家非金融类直接投资159.6亿美元，同比增长24.9%，占同期非金融类直接投资总额的16.8%，较上年提升3.9个百分点。

中国积极构建高标准自由贸易网络，担当多边贸易体制的捍卫者。2020年中国与14个国家共同签署《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），与柬埔寨签署自贸协定，与东盟、新加坡、智利自贸协定升级文件正式生效，与欧盟完成投资协定谈判，积极考虑加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），迄今已与26个国家和地区签署19个自贸协定。

中国持续打造开放型合作平台，与世界分享中国市场机遇。第127届中国进出口商品交易会、2020年中国国际服务贸易交易会、第三届中国国际进口博览会等成功举办。其中，第三届进博会吸引来自180多个国家、地区和国际组织的3800多家行业企业参加，累计意向成交726.2亿美元，比上届增长2.1%，彰显中国市场的巨大机遇和磁吸力。

创新发展，为世界经济复苏注入新动能

数字产业化、产业数字化让生产生活悄然蝶变，共建数字丝绸之路成为经济复苏的新引擎。世界贸易组织预计，到2030年数字技术将促进全球贸易量每年增长1.8%—2%。中国与“一带一路”沿线国家深化大数据、互联网、人工智能、云计算、跨境电商等领域合作，加快制造业、农业、服务业的数字化、网络化、智能化，共享数字经济发展机遇，助力沿线国家数字化转型。

全球主要经济体都提出绿色复苏计划和倡议，共建绿色丝绸之路成为经济复苏的新动能。中国与“一带一路”沿线国家积极开展务实合作，推动实施一批绿色、低碳、可持续的清洁能源项目。埃塞俄比亚索马里州光伏电站项目正式竣工，设计年发电量142万千瓦时，让2000多户家庭、近6000人用上了“清洁电”。中亚地区装机容量最大的哈萨克斯坦扎纳塔斯风电项目实现首批风机并网发电，预计每年可实现发电量3.5亿千瓦时，节约标煤10.95万吨，为哈萨克斯坦能源体系实现去碳化发挥示范作用。

历经风雨，“一带一路”国际合作的基础必将更加牢固，动力必将更加充沛，前景必将更加广阔。2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划开局之年。中国将持续推动共建“一带一路”高质量发展，持续贡献中国智慧、中国方案、中国力量，与沿线人民携手构建人类命运共同体。

《 人民日报 》（ 2021年02月05日 14 版）

(责编：杨光宇)