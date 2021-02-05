吴 玺

近日，中国—新西兰自贸协定升级议定书正式签署。这是中国与西方发达国家达成的第一个自由贸易升级安排，给中新关系再添“第一”，令人鼓舞。升级议定书对2008年中新自贸协定进行修订和完善，涉及货物贸易、服务贸易、投资领域、规则领域等多个方面，内容十分丰富。中新双方将在已经实现高水平关税减让的基础上，在电子商务、服务贸易、人员往来、投资合作等领域进一步相互开放。在经贸合作中有效实施环保措施，是升级议定书的一个亮点，很多合作条款超出了区域全面经济伙伴关系协定标准，为中新两国互利合作创造了新机遇，开辟了新前景。

升级议定书的签署是中新共同向世界发出的支持自由贸易的时代强音，将进一步拓展中新务实合作的深度和广度，丰富和充实中新全面战略伙伴关系的内涵，增进两国人民福祉。对中方而言，议定书将促进对新西兰贸易和投资，中国消费者将享用到更优质的新西兰乳制品、牛羊肉、猕猴桃、蜂蜜等。对新方而言，议定书将进一步扩大对华出口，提高该国经济韧性，加快经济复苏。升级议定书的签署也是中国落实“实施自由贸易区提升战略，构建面向全球的高标准自由贸易区网络”的重要举措，是贯彻新发展理念、构建新发展格局的重要实践。

中新两国虽然社会制度、发展阶段、经济体量不同，但双方相互尊重、相互理解，双边关系长期保持良好发展势头。中新关系创造了中国与发达国家关系的多个“第一”。新西兰是第一个就中国加入世界贸易组织同中国结束双边谈判、承认中国完全市场经济地位、同中国签署双边自贸协定的西方发达国家。近年来，中新双边贸易额增长迅速，中国连续多年成为新西兰第一大贸易伙伴。中新两国在防控疫情、恢复经济等方面保持密切合作。新西兰多项产品对华出口逆势增长，显示出中新务实合作的强大韧性。

中新友好深入人心，双方在科教、文化、旅游等领域的交流合作成果丰硕，进一步增进了两国之间的相互了解，加深了两国人民友谊。新西兰是首个由官方设立全国性“中文周”的西方发达国家，“中文学习热”不断升温。中国是新西兰第二大游客来源国和最大的海外留学生来源国。两国地方交流合作密切，已建立起40余对友好省市关系。近日，中国首都北京市和新西兰首都惠灵顿市共同庆祝了两市结为友好城市15周年，充分展示了两国地方合作的丰硕成果和勃勃生机。

中新关系能不断开创“第一”，政治互信是前提。中新自贸协定从签署到升级，均是双方不断增进相互理解和信任、积极落实两国领导人共识的结果。互利双赢是基础。中新两国经济高度互补，双方通过自贸协定互通有无，提质增效，促进了各自国内发展战略的实施，为两国和两国人民带来了实实在在的利益。开拓争先是关键。中新两国能够超越分歧，聚焦合作，开拓创新，在不同的发展阶段，总是能战胜挑战，抓住历史机遇，创造新的“第一”。

中新双方应以自贸协定升级为契机，继续发扬“争先”精神，增进互信、扩大共识、加强对话、深化合作，不断开创中新关系更美好的明天，更好造福两国人民，携手为促进世界和平、发展、繁荣作出贡献。

（作者为中国驻新西兰大使）

《 人民日报 》（ 2021年02月05日 03 版）

(责编：杨光宇)