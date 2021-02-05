据新华社北京2月4日电 2月4日，国务委员兼外长王毅同俄罗斯外长拉夫罗夫通电话。双方强调应在国际事务中坚持不干涉内政这一国际关系基本准则，共同携手维护全球和地区战略稳定。

王毅表示，当前国际形势正处在重要分水岭，越是在这个时候，中俄就越要加强战略沟通。两国元首商定将庆祝《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年，为深化两国新时代全面战略协作伙伴关系指明了方向。中俄都高度重视科技创新，应当强强联合，优势互补，力争通过科技创新年活动取得一批重大成果。双方还要在互利基础上切实推进贸易投资便利化安排，依托“一带一路”建设同欧亚经济联盟对接构建地区产业链、供应链、价值链，夯实互利共赢的基础。

拉夫罗夫表示，两国元首保持密切交往为两国关系发展提供了重要战略引领。俄方愿就国际地区问题同中方加强沟通协调，在涉及彼此核心利益的问题上坚定相互支持，共同坚定捍卫多边主义，维护国际地区局势稳定。

双方还就对美关系等共同关心的问题深入沟通，达成新的共识。

《 人民日报 》（ 2021年02月05日 03 版）

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