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中国与中东欧17国贸易额首超千亿美元

2021年02月05日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京2月4日电  （记者罗珊珊）记者4日从商务部获悉：2020年，我国与中东欧17国贸易额达到1034.5亿美元，首次突破千亿美元，增长8.4%，高于同期我国对外贸易增幅和中欧贸易的增幅。

　　商务部新闻发言人高峰4日在网上例行新闻发布会上说，自2012年中国和中东欧国家合作机制成立以来，我国与中东欧17国贸易年均增速8%，是我国对外贸易增速的三倍以上，是我国与欧盟贸易增速的两倍以上。

　　投资合作也不断拓展。商务部数据显示，截至2020年底，我国累计对中东欧17国全行业直接投资31.4亿美元，涉及能源、矿产、基础设施、物流、汽车零配件等领域。同期，中东欧17国累计对华投资17.2亿美元。

　　互联互通更加优化。中欧班列快速发展，2020年共开行1.24万列，波兰、匈牙利、捷克、立陶宛、斯洛伐克等已成为中欧班列重要通道和目的地。工程承包有序推进，2020年，我国在中东欧17国新签工程承包合同额54.1亿美元，同比增长34.6%。

　　地方合作日益深化。据介绍，浙江省宁波市积极推进中国—中东欧合作经贸合作示范区建设，将中东欧国家作为扩大对外开放的重点方向；河北省沧州市成立中国—中东欧中小企业合作区，推动航空、农业、高端制造等领域合作；辽宁省积极创建沿海经济带中国—中东欧合作经贸合作示范区。

　　高峰表示，下一步，中方愿与中东欧国家一道，提升合作水平，进一步释放合作潜力，推动经贸合作再上新台阶。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月05日 03 版）
(责编：杨光宇)

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