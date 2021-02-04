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王毅同俄罗斯外长拉夫罗夫通电话

2021年02月04日23:19 | 来源：新华社
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新华社北京2月4日电 2021年2月4日，国务委员兼外长王毅同俄罗斯外长拉夫罗夫通电话。双方强调应在国际事务中坚持不干涉内政这一国际关系基本准则，共同携手维护全球和地区战略稳定。

王毅表示，当前国际形势正处在重要分水岭，越是在这个时候，中俄就越要加强战略沟通。上个星期，习近平主席和普京总统分别在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上发表重要讲话。两国元首相互呼应，在新年伊始，发出坚持多边主义、共同应对全球性挑战的时代强音，提出团结战胜疫情和携手重振全球经济的“中俄方案”，为动荡不定的国际形势注入了正能量和稳定性。

王毅说，两国元首商定将庆祝《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年，为深化两国新时代全面战略协作伙伴关系指明了方向。双方要以此为契机，为这一重要条约增添新的时代内涵，同时对外释放中俄维护两国安全以及共同周边安全的明确信号。王毅说，中俄都高度重视科技创新，应当强强联合，优势互补，力争通过科技创新年活动取得一批重大成果。双方还要在互利基础上切实推进贸易投资便利化安排，依托“一带一路”建设同欧亚经济联盟对接构建地区产业链、供应链、价值链，夯实互利共赢的基础。

王毅说，你不久前在年度大型记者会上表示，中俄战略协作“永无止境、包罗万象”，中方对此完全赞同。我们认为，中俄战略协作是全方位、全天候的，没有禁区，没有上限。双方在国际多边框架内开展高效协作，有力维护了国际公平正义和发展中国家的正当利益。中方坚决支持俄方维护国家主权和社会稳定的举措，愿同俄方继续在反干涉内政、反虚假信息等问题上密切协作。

拉夫罗夫表示，俄中关系重要性早已超出双边关系范畴，具有国际和地区意义。两国元首保持密切交往为两国关系发展提供了重要战略引领。俄方对两国抗疫合作十分满意，愿同中方进一步加强疫苗研发联合生产和防疫管控合作，消除疫情对务实合作影响。俄中应密切战略协作，稳步推进年内重要双、多边议程。俄方愿就国际地区问题同中方加强沟通协调，在涉及彼此核心利益的问题上坚定相互支持，共同坚定捍卫多边主义，维护国际地区局势稳定。

双方还就对美关系等共同关心的问题深入沟通，达成新的共识。

(责编：杨光宇)

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