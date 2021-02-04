人民网北京2月4日电 据外交部网站消息，2月4日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。

实录如下：

国务院总理李克强将于2月5日在北京出席同欧洲企业家高级别视频对话会，发表致辞并同与会企业家交流。

总台央视记者：2月3日，常驻日内瓦代表团和新疆维吾尔自治区政府共同举办“新疆是个好地方”视频宣介会。请问中方能否介绍有关情况？

汪文斌：2月3日，常驻日内瓦代表团和新疆维吾尔自治区政府共同举办“新疆是个好地方”视频宣介会，包括近20位大使在内的50多个国家驻日内瓦外交官、联合国人权高专办官员、人权理事会特别机制专家等嘉宾通过视频“云游”新疆，感受新疆社会稳定、经济繁荣、各族人民安居乐业的大好局面。

视频会上播放了反映新疆自然风光、发展成就、人民幸福生活的一系列视频短片。自治区政协副主席、新疆伊斯兰教协会会长、伊斯兰教经学院院长阿不都热克甫·吐木尼牙孜、乌鲁木齐洋行清真寺伊玛目木哈提热木·西日甫结合视频，介绍新疆保障宗教信仰自由情况。新疆职业技能教育培训中心结业学员讲述自己通过学习摆脱极端思想、掌握劳动技能、过上正常生活的经历。“网红”主播、“民族团结一家亲”汉族和维吾尔族结对“亲戚”、维吾尔族妇女、务工人员代表等结合自身经历，讲述了新疆脱贫攻坚、发展互联网经济、保护传统文化、开展免费教育和妇幼保健、各族人民团结互助、亲如家人的感人故事。

俄罗斯、巴基斯坦等国大使发言，表示新疆各方面发展情况和普通人的幸福生活令人大开眼界，对日内瓦外交界全面准确了解新疆真实情况有很大帮助。不少使节回忆起近年应邀访问新疆情况，高度赞扬中国政府致力于促进可持续发展、维护社会安宁、保障人权、增进人民福祉，坚决反对有关国家将人权问题政治化，利用涉疆问题干涉中国内政。

彭博社记者：澳大利亚政府呼吁中方允许联合国官员立刻、不受阻碍地进入新疆开展有意义的调查，外交部对此有何评论？

汪文斌：我今天上午重新阅读了2月1日新疆维吾尔自治区政府在北京召开的专场新闻发布会报道。新疆自治区政府有关负责人表示，新疆走的是人间正道，所做的一切都光明磊落、坦坦荡荡，没什么不能看的。我们欢迎包括新一届美国政府相关官员在内的外国各界人士，到新疆走一走、看一看。

至于你刚才提到的联合国官员到访新疆，我可以告诉你，中方早已向联合国人权高专发出邀请，请她到新疆访问，双方正就此保持沟通。我们欢迎那些真正秉持客观公正原则的外国人到新疆走一走、看一看，实地了解新疆的真实情况。同时，我们也坚决反对任何国家、任何人，打着人权旗号干涉内政，反对任何人鼓吹到新疆搞有罪推定式的所谓“调查”。

《环球时报》记者：美国务院发言人在回答提问时表示，美国对新疆“再教育营”存在的针对妇女的系统性性侵与虐待深感不安，中国政府应允许国际观察员立即对这些令人震惊的指控进行独立调查。我们也注意到，BBC报道称其获得最新“详细证词”显示新疆存在针对妇女的系统性性侵与虐待。反华学者郑国恩（Adrian Zenz）称BBC搜集到的证词提供了有关性虐待和酷刑的权威且详细的证据。中方对此有何评论？

汪文斌：昨天我已经就BBC不实报道作出回应。我愿再次强调几点：

第一，新疆根本不存在所谓“再教育营”。新疆依法设立的职业技能教育培训中心属于学校性质，与英国设立的“转化和脱离项目”、法国设立的去极端化中心没有本质区别，都是预防性反恐和去极端化的有益尝试和积极探索，目的是为了从源头上消除恐怖主义、宗教极端主义，完全符合《联合国全球反恐战略》《联合国反暴力极端主义行动计划》等一系列反恐决议的原则和精神。关于教培中心问题，我们已多次介绍，大家可以读一下2019年8月中国国务院新闻办公室发布的《新疆的职业技能教育培训工作》白皮书。

第二，根本不存在所谓“针对女性的系统性性侵和虐待”。中国是法治国家，尊重和保障人权是中国宪法规定的基本原则，并在中国的各项法律制度和中国政府开展的各项工作中得到充分体现。新中国成立以来中国妇女解放和发展事业取得了空前的成就，各族妇女依法享有政治权利、文化教育权利、劳动与社会保障权利、财产权利、人身权利和婚姻家庭权利。

教培中心严格贯彻落实宪法和法律规定，保障参与培训学员的基本权利不受侵犯，严禁以任何方式对学员进行人格侮辱和虐待。在2月1日新疆维吾尔自治区在北京举办的第三场涉疆问题新闻发布会，以及2月3日中国常驻日内瓦代表团和新疆维吾尔自治区共同举办的“新疆是个好地方”视频会议上，都有教培中心结业女学员讲述她们在那里的生活经历，讲述她们是如何摆脱极端思想、掌握劳动技能、过上正常生活的体会和感受，大家可以去看一下有关报道。

第三，关于新疆经济社会发展情况，中方已发布8本涉疆白皮书，新疆维吾尔自治区政府举办了25场新闻发布会，邀请了来自100多个国家的1200多名外交官、记者和宗教团体代表等赴新疆参访。在事实和真相面前，国际上一些反华势力炮制的各种谎言和虚假信息不攻自破。

希望美国政府有关人士正视新疆稳定发展的事实，倾听新疆2500万各族人民的呼声，采取基于事实和负责任的态度，不要被个别媒体的假新闻所误导。我们坚决反对任何外部势力借涉疆问题干涉中国内政，必将继续坚定维护国家主权安全发展利益。

近一段时期我们看到了太多针对新疆、针对中国的虚假信息和抹黑之辞。在这些虚假信息的背后，我们常常看到一些熟悉的名字，比如BBC。

2020年7月17日，BBC“新闻之夜”栏目采访了一名名叫早木热·达吾提（Zumrat Dawut）的维吾尔族女子，此人爆料其各种所谓“证词”。但事实是，这个人编造了太多谎言。她自称曾被“关押在‘再教育营’”，但事实上，她从未在教培中心学习过。她自称曾被“强制绝育”、“摘除子宫”，但事实上，她于2013年3月在乌鲁木齐市妇幼保健院妇产医院生第三个孩子时，自己在分娩志愿同意书上签字，表示同意剖宫产、要结扎，随后在医院做了剖宫产和结扎手术，根本没有被绝育，更没有被摘除子宫。她还声称其年迈的父亲数次遭到新疆当局的“拘押和调查”，不久前去世，死因不明。但事实上，她的父亲一直同其子女正常生活，从未被调查或拘押，于2019年10月12日因心脏病去世。她的三哥和五哥都对这些情况进行了澄清。

这个叫早木热·达吾提的人，已经成为反华势力攻击炒作新疆的演员和工具。

还有一个我们熟悉的名字叫郑国恩，我想大家都不陌生。郑国恩是美国于1983年成立的极右翼组织——“共产主义受害者纪念基金会”的成员。这个人热衷于炮制涉疆谣言，诽谤中国。他发表的有关报告和言论，早已被事实证明是虚假信息。他在报告当中捏造了一个将违法生育者送入教培中心的所谓“墨玉名单”。但事实是，这个名单上的绝大多数人都是墨玉县当地街道的居民，过着正常的生活。只有极个别受到宗教极端思想蛊惑、有轻微违法犯罪行为的人，才依法接受职业技能教育培训。郑国恩还在他的报告中，把新疆正常招录民警，猜测是为所谓“拘留运动”做准备；把深受新疆各族群众欢迎的“访惠聚”工作，想象成是“拘留运动”的“决策基础”；把充分保障儿童上学的寄宿制学校和学前教育，臆想成是“拘留运动”的“兜底保障”；把少数民族群众自主自愿到外地就业，无端地猜测为“强迫劳动”。他的这种生拉硬扯、荒诞不经的“联想”，活脱脱就是一个“不怕不敢想，就怕想不到”的痴人说梦的心态。

当大家了解到这些事实真相之后，再听到、看到BBC、郑国恩关于涉疆的报道或者报告的时候，大家的脑海里可能会画一个大大的问号：这是不是又一个关于新疆的谎言呢？

总台央视记者：全球疫苗免疫联盟（GAVI）表示，“新冠疫苗实施计划”（COVAX）的目标是今年上半年向贫穷国家分发至少3.3亿剂疫苗。你昨天宣布中方将向COVAX提供1000万剂疫苗，能否进一步介绍具体安排？能否透露疫苗价格等细节？

汪文斌：昨天我已介绍过，应世卫组织请求，中方决定向“新冠疫苗实施计划”提供1000万剂疫苗，主要用于发展中国家急需。当前各国疫情防控形势依然严峻，中国自身也面临巨大的疫苗接种需求。但我们愿尽己所能，克服困难，为促进疫苗公平分配尽一分力，推动疫苗成为广大发展中国家用得上、用得起的公共产品，而不是少数国家享有的“奢侈品”。我们希望国际社会有能力的国家都能积极行动起来，以实际行动支持“实施计划”，帮助发展中国家及时获得疫苗，为国际社会早日战胜疫情作出积极贡献。

关于疫苗价格问题，采用不同技术路线的疫苗成本不尽相同，但有一点是明确的，那就是中方一定会坚持疫苗作为全球公共产品的属性，以公平合理的价格向世界提供。

路透社记者：台湾在圭亚那设立了“代表办公室”。中方对此有何评论？

汪文斌：世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分。一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识。我们希望有关方面恪守一个中国原则，不与台方进行任何形式的官方交往，不互设任何官方性质机构，切实采取措施纠正错误，消除负面影响。我们正告民进党当局，任何挟洋自重、图谋在国际上搞分裂活动的行径都是绝不会得逞的。

美联社记者：近期，被关押在土耳其驱逐中心的维吾尔族中国公民数量呈上升趋势。同时，中方已经批准了与土耳其的引渡条约，预计土耳其议会将很快就批约进行辩论。有人怀疑中土引渡条约的目的是使被关押的维吾尔族人引渡回中国，中方对此有何评论？土耳其议会有人怀疑，中方推迟将中国疫苗运往土，可能是有意对土施压，迫使其尽快批准引渡条约，中土双方可能就此做交易，是不是这样？如果是，你能否解释这个交易的性质？

汪文斌：首先我可以告诉你，去年12月26日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议决定，批准中土双方于2017年5月在北京签署的《中华人民共和国和土耳其共和国引渡条约》。中土两国缔结引渡条约，有助于夯实双方司法合作的法律基础，为共同打击跨国犯罪提供制度保障，也有利于保护中土两国公民和企业的合法权益，促进中土关系发展，这符合中土双方的利益。

第二，中国和土耳其在抗疫物资提供、防控经验交流、疫苗临床试验等方面开展了迅速、有效的合作，得到土耳其政府、各党派和社会各界的支持。土耳其总统埃尔多安、卫生部长科贾以及民族行动党、美好党等党派负责人先后接种中国疫苗，给予中国疫苗充分信任，并对中土疫苗合作予以积极评价。

你刚才提到的有关猜测是毫无依据的。

彭博社记者：拜登政府商务部长提名人吉娜·雷蒙多称，她不认为华为、中兴等中国公司有任何理由不在贸易限制名单上。外交部对此有何评论？

汪文斌：昨天，我已经就有关问题阐述了中方立场。美国上届政府和一些反华政客为了维护美国自身科技垄断和霸权地位，滥用国家力量，不择手段打压华为等中国高科技企业，这是对美方自己一贯标榜的市场经济原则的否定，也戳穿了美方所谓公平竞争的虚伪面目。我们敦促美方停止泛化国家安全概念，停止对中国企业的无理打压。

韩联社记者：今天，韩美首脑进行通话，就实现半岛无核化问题达成一致，同时表示有必要尽快制定对朝框架性战略。双方还就进一步升级韩美同盟进行了讨论。中方对此有何评论？

汪文斌：中方在半岛问题上的立场是一贯和明确的。当前形势下，我们希望有关各方为均衡解决各自合理关切、推动半岛问题政治解决进程、早日实现半岛长治久安作出积极努力。同时，我们希望韩美关系的发展能够有利于促进地区和平稳定与发展繁荣。

路透社记者：联合国秘书长呼吁国际社会共同确保本周早些时候缅甸发生的“军事政变”失败，中方是否支持这个表态？

汪文斌：中国是缅甸的友好邻邦。我们希望缅甸各方以人民的意愿和利益为重，通过对话，在宪法和法律框架下妥善处理分歧，维护政治和社会稳定。同时，我们也主张，国际社会应为缅甸妥善解决分歧营造良好外部环境，采取任何行动都应有助于缅甸政治和社会稳定，有助于缅和平和解，避免激化矛盾，使局势进一步复杂化。

法新社记者：美国9名议员提名“香港民主运动”获得诺贝尔和平奖，你对此有何评论？

汪文斌：诺贝尔和平奖应该授予真正为维护和促进世界和平与发展作出贡献的人。借涉港问题干涉中国内政，利用诺贝尔和平奖进行炒作，为反中乱港分子撑腰打气，损害的只会是美国自身形象和信誉。我们奉劝美国少数议员客观理性看待中国，停止借涉港问题插手中国内政，多做有利于中美关系发展的事。

路透社记者：据美国海军的消息，美国“麦凯恩”号驱逐舰今天穿越了台湾海峡，这是拜登政府上台后的首次。你对此有何评论？

汪文斌：中方密切关注并全程掌握美国军舰过航台湾海峡的情况。

中方将继续时刻保持高度戒备，随时应对一切威胁挑衅，坚决捍卫国家主权和领土完整。希望美方为地区和平与稳定发挥建设性作用，而不是相反。

《南华早报》记者：据日本媒体报道，日自民党众议员长尾敬表示关注中国日前实施的《海警法》，并计划明天前往钓鱼岛海域支援冲绳县渔民进行渔业活动。昨天，日英外长、防长“2+2”会谈对中国《海警法》表示强烈关切。中方对此有何回应？

汪文斌：首先我要说的是，制定《海警法》是中国正常的立法活动，符合国际惯例和各国实践。中方的立法过程是公开透明的。我们希望有关国家客观正确看待，不要无端猜疑指责。

钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，中方坚定维护领土主权和海洋权益。中日双方应根据中日四点原则共识精神，通过对话管控分歧，维护有关海域的和平稳定。

同时，我还想指出，有关国家间开展合作应确保不损害第三方利益，不损害地区国家间的互信，不损害地区和平稳定。中方维护国家领土主权和海洋权益的决心坚定不移，同时愿继续通过协商谈判同有关当事国妥善处理分歧。

凤凰卫视记者：今天是2022年北京冬奥会倒计时一周年。日前，有7名美国共和党议员提交决议称，中国政府在新疆实施“种族灭绝”政策，要求国际奥委会重新考虑2022年冬奥会的举办地。中方对此有何评论？

汪文斌：美方个别反华政客将体育运动政治化，有违奥林匹克宪章精神，中方对此坚决反对。我们注意到，包括美国奥委会在内的国际上有关各方都反对将体育运动政治化的错误做法。

今天是2022年北京冬奥会开幕倒计时一周年的日子。突如其来的新冠肺炎疫情为世界罩上阴霾，但中方积极筹备北京冬奥会的脚步从未停歇。当前，中国率先控制住国内疫情并实现经济复苏，为北京冬奥会顺利举办创造了有利条件。中方严格落实防控措施，克服疫情影响，积极推动各项筹办工作稳步向前。截至目前，北京冬奥会三大赛区12个竞赛场馆如期完工，赛事组织工作有序开展，赛会服务保障工作全面推进，国际交流合作深入开展，可持续发展和遗产工作成效显著。正如习近平主席同国际奥委会主席巴赫前不久通话时所指出的，中方一定能够如期完成各项筹办任务，做好全面准备，确保北京冬奥会取得圆满成功。北京作为国际上唯一举办过夏季和冬季奥运会的“双奥城”，将为国际奥林匹克运动作出独特贡献。我们相信，再过365个日夜，来自五湖四海的朋友将会聚东方，点燃冰雪激情，共襄冬奥盛举！

涉疆问题不是人权问题，也不是民族问题或宗教问题，而是反暴恐、反分裂问题。所谓新疆“种族灭绝”是极端反华势力蓄意炮制的世纪谎言，是污蔑抹黑中国的荒唐闹剧，是个别人反华道路上的“末日疯狂”。这些无端指责和攻击完全不是事实，只存在于这些人的丑恶政治阴谋中，注定被扫入历史的垃圾堆。

2010年至2018年，新疆维吾尔族人口增加254.69万人，增长25.04%，明显高于汉族人口2.0%的增幅。目前新疆社会大局稳定，人民安居乐业，经济社会发展和民生改善取得了前所未有的成就。新疆已连续4年多未发生暴恐案件，刑事案件、治安案件、公共安全事件数量大幅下降，人均预期寿命由60多年前的30多岁提升到72岁。所谓“种族灭绝”的帽子根本扣不到中国新疆的头上。无论反华势力如何处心积虑、蒙蔽世人，都阻挡不了中国发展壮大的步伐，也逃脱不了历史的清算和正义的制裁。

(责编：张信凤、吴成良)