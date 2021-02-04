中国援菲比诺多—因特拉穆罗斯大桥（B-I桥）规划示意图 中国驻菲律宾使馆供图

人民网曼谷2月4日电 （记者赵益普）4日，菲律宾公共工程和公路部部长马克·维拉赴中国援菲比诺多—因特拉穆罗斯大桥（B-I桥）项目现场进行考察。B-I桥项目是菲律宾总统杜特尔特执政以来中国政府无偿援助菲律宾的首批两座桥梁项目之一，是杜特尔特政府“大建特建”计划项下的重要项目。

B-I桥横跨帕西格河两岸，连接马尼拉中国城与西班牙王城，主桥采用双向四车道设计，长度586米，全长约678米。该项目现已完成90%的主桥建设、56%的桥梁总体建设，有望于今年年底竣工，届时将实现日均通车3万辆的目标，并成为当地的地标建筑之一。

维拉表示，B-I桥项目是中方无偿援助菲方的桥梁项目，是中菲友好的生动体现。感谢中方为菲带来先进成熟的桥梁建造技术，助力菲基础设施建设发展。相信在不久的未来，随着B-I桥项目的落成，帕西格河两岸交通情况将得到大幅改善，当地民众也将切实感受到中菲友好合作的积极成果。很高兴看到菲中政府间合作项目不断取得新进展，相信这将为菲经济社会发展发挥重要作用。

据了解，中方无偿援菲的另一座桥梁项目埃斯特热拉—潘塔里恩大桥（E-P）现已完成项目建设的79%，有望于今年上半年提前竣工通车。此外，中方提供融资支持的马尼拉三座桥项目已于去年年底签署商务合同，有望于今年上半年落地实施。上述5座桥梁项目是菲律宾政府在马尼拉帕西格河、马利金纳河及曼加汉泄洪道流域规划的12座优先建设桥梁项目的重要组成部分，也是大马尼拉区域路网规划的重点工程，建成后将明显改善大马尼拉城区的交通拥堵状况，大幅提高民众出行效率。

中国驻菲律宾大使黄溪连表示，2021年是中菲政府间合作项目由规划开花转向结果落地的丰收年。目前，在双方共同努力下，11个项目已经完成。正在实施或即将启动的项目有12个，共涉及资金32.7亿美元，其中，B-I桥和E-P桥项目、援菲农业技术示范中心技术合作三期项目、赤口河泵站灌溉项目将在今年内完成。此外，双方还有十余个项目正在磋商推进。黄溪连说，下一步，中方愿进一步深化“一带一路”倡议和“大建特建”计划对接，根据菲方需求，推进相关项目尽快落地，助力菲经济复苏。

(责编：张信凤、吴成良)