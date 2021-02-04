人民网布鲁塞尔2月4日电 （记者方莹馨）当地时间2月4日，由中国文化和旅游部国际交流与合作局主办，布鲁塞尔中国文化中心和中外文化交流中心共同承办的2021年“欢乐春节”线上系列活动拉开帷幕。

“欢乐春节”是中国文化在海外传播的重要品牌，在疫情下“欢乐春节”活动尤显弥足珍贵。随着2021年“欢乐春节”全球启动仪式暨“大话春节”大型融媒体系列活动开幕音乐会拉开帷幕，布鲁塞尔中国文化中心启动“中国牛年·天下同春““欢乐春节”主题系列活动。活动将持续至3月12日，为比利时和欧洲朋友以及华侨华人献上牛年春节“文化大餐”。

当天，布鲁塞尔中国文化中心奉上首秀《过年》剪纸动画片，并举办《寰宇同春》主题虚拟展、《春之序曲》民族音乐会直播及短视频展播，介绍春节习俗，讲述中国春节文化、非遗文化、民俗文化，共享中国民族音乐带来的欢乐。

据介绍，布鲁塞尔中国文化中心专门打造了年俗文化、经典呈现、越剧直播、温暖回眸、中比共嗨、“牛”转乾坤、欢乐你我、“影粉”福利、海上文旅、美食来袭等十大“欢乐春节”板块。各项精彩活动将陆续登陆中心网站、社交平台和微信公众号，轮番上演。

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