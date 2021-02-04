人民网罗马2月4日电 （记者叶琦）金牛贺岁，悦享新春。2月4日，在“欢乐春节”全球启动仪式举行之际，“牛”转乾坤——中国十二生肖文创展在马耳他中国文化中心网站上线，同时，十二生肖展在瓦莱塔皇家露天剧场举行。两展览均由马耳他中国文化中心和中华文化联谊会、北京中展丹青展览有限公司主办。展览图文并茂，中英双语对照，全面阐释了中国传统十二生肖独特的观念系统，凸显了中华文化之博大精深。线上线下融合相得益彰，让生肖文化展成为2021年度马耳他“欢乐春节”庆祝活动一大亮点。

“牛转乾坤”——中国十二生肖文创展以十二生肖渊源典故、演变历程及现代创新设计应用为主线，通过“十二生肖图文展”“中华民族牛文化展”“药膳饮食文化展”三大板块，以“老文化+新创意”为理念，全面展现了中国深厚的文化软实力，彰显了中华文化与世界文化的和谐共生。

十二生肖展将生肖图案和传统元素巧妙结合，融知识性、趣味性和话题性于一体，审美和神秘感兼具，观众们边观展边探寻中国传统生肖文化的奥秘。展览广受马耳他观众欢迎。在瓦莱塔皇家剧场外围，不时有人驻足，拿出手机，对照日历和展板，核对自己的生肖，并在自己的生肖展板前拍照，对生肖文化的妙趣横生赞叹不已。

春节期间，马耳他中国文化中心与瓦莱塔皇家露天剧场还有更多合作，3D魔幻杂技剧《金箍棒》将于2月7日在社交媒体直播，《金牛迎春》——生肖设计虚拟展将于2月10日上线。

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