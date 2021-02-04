新华社华盛顿2月3日电 专访：中国强有力财政措施对经济复苏起到重要作用——访IMF财政事务部主任加斯帕尔

新华社记者熊茂伶 高攀

国际货币基金组织（IMF）财政事务部主任维托尔·加斯帕尔日前接受新华社记者视频专访时表示，中国采取了强有力财政措施应对新冠疫情，这对中国经济复苏起到重要作用。

IMF近期发布的《世界经济展望报告》更新内容显示，2020年，在世界经济萎缩3.5%的背景下，中国成为全球唯一实现正增长的主要经济体。加斯帕尔说，中国经济实现正增长对世界而言是好消息。

加斯帕尔说，中国2020年经济增速为2.3%，预计财政支持措施为中国去年经济增长贡献了2.2个百分点。

加斯帕尔认为，中国经济复苏状况“迄今非常好”。考虑到此次疫情冲击的严重性，中国政府持续采取财政支持政策“完全恰当”。

加斯帕尔建议，中国在接下来的复苏进程中可通过扩大社会保障网络和调整税收政策降低家庭预防性储蓄，从而进一步刺激消费回升，同时在经济资源配置领域继续推进相关改革。

IMF日前指出，全球经济复苏前景面临不确定性，各国政府应采取果断行动、加强多边合作，以确保迅速、广泛地推广新冠疫苗。

加斯帕尔认为，对当前世界经济而言，将更多资金用于疫苗接种或是最有效益的投资。全球疫情越快结束，经济就能越快恢复正常。目前低收入国家的疫苗接种进程滞后，尤其需要支持。

据IMF数据，为应对新冠危机，各国政府采取的财政措施总规模已达14万亿美元。截至2020年年底，全球公共债务占经济总量的比重预计达到近100%的创纪录水平。

加斯帕尔对此表示，尽管政策制定者应妥善管理公共财政风险、关注公共债务可持续性，但当前首要目标是抗击疫情，继续实施有效的财政支持政策仍有必要。

他强调，政策制定者应着力在提供更多短期支持确保经济复苏和在长期内将债务维持在可控水平之间保持平衡。（参与记者：胡友松、檀易晓）

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