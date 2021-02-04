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李克强在英国48家集团俱乐部“破冰者”新春庆祝活动上发表致辞

2021年02月04日17:11 | 来源：新华网
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新华社北京2月4日电 国务院总理李克强2月3日在英国48家集团俱乐部“破冰者”2021新春庆祝活动上发表视频致辞。

李克强表示，68年前，以杰克·佩里先生为代表的英国工商界有识之士，打破当时的坚冰，开启了中英贸易的大门，也为两国友好交往留下了宝贵的精神财富。我们重温“破冰者”精神，既是在追忆历史当中激励当世，更是展望未来。只要“破冰者”精神代代传承，推动友谊与发展的初心不变，就没有打不破的坚冰、消除不了的隔阂。

李克强指出，过去的2020年，对中国、英国和整个世界都是极不平凡的一年。中国经过艰苦努力，全年经济实现2.3%的增长，这是来之不易的。当前新冠肺炎疫情带来的挑战仍然严峻，世界经济还面临许多不确定、不稳定因素。新的一年，中国将保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性，科学精准施策，促进经济运行保持在合理区间。经过不懈努力，中国经济的基本盘将更加稳固。

李克强表示，英国是中国在欧洲的重要合作伙伴，中国一如既往重视发展同英国的关系。希望双方在相互尊重、平等相待基础上，坚定互利共赢合作导向，扩大合作的积极面，增强中英关系的稳定性。中国愿同英国和世界各国携手合作，早日战胜疫情，更好促进经济复苏增长，应对全球性挑战。

英国48家集团俱乐部自2009年起每年举办“破冰者”新春晚宴，为中英各界人士交流对话搭建平台。今年俱乐部首次采用线上形式举办新春庆祝活动，英国各界友好人士逾1000人参会。

(责编：艾雯、杨牧)

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