新华社联合国2月3日电 中国常驻联合国副代表耿爽3日在安理会叙利亚化学武器问题视频公开会上发言，呼吁对指称使用化武事件的调查和追责应客观公正，尊重事实和科学。

耿爽说，中方坚决反对任何国家、组织或个人在任何情况下、出于任何目的使用化学武器。禁止化学武器组织（禁化武组织）对指称使用化武事件的调查和追责，应严格在《禁止化学武器公约》框架内进行，坚持独立、公正、客观等原则，尊重事实，尊重科学。希望安理会成员也能对这些原则形成共识，这是大家深入讨论、增进互信的基础。

他指出，令人遗憾的是，在安理会以往审议中，有些安理会成员对于指称使用化武事件的技术细节、调查报告中证据链是否完整和闭合不感兴趣，却从有罪推定出发，热衷于讨论追责的手段和措施，显得有些迫不及待。安理会的讨论必须以科学分析服人，以事实真相服人，不能在缺乏确凿证据、各方分歧严重的情况下仓促行事。

耿爽说，中方注意到叙方多次表达愿同禁化武组织技术秘书处开展合作，肯定叙方的建设性态度，鼓励双方继续通过对话沟通解决未决事项。中方也希望技术秘书处努力推动各方弥合分歧，减少对立，回归缔约国协商一致作决定的良好传统，维护禁化武组织的权威性和有效性。

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