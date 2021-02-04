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澳大利亚邮政局发行生肖邮票和纪念币迎接农历牛年

2021年02月04日16:56 | 来源：新华社
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新华社悉尼2月4日电（记者郝亚琳）为庆祝中国农历牛年的到来，澳大利亚邮政局日前推出牛年生肖邮票和纪念币，经典的红金配色、充满浓郁中国风的设计元素，甫一推出就迎来热销。

牛年生肖邮票有横三联和四联张，有的还配有为牛年专门设计的信封。纪念币分金色和银色两种单枚币和以12生肖为主题的纪念币合集。邮票和纪念币均可在澳大利亚邮政局网点购买，也可在邮政局网站在线购买。

澳邮政局表示，农历新年是亲朋相聚庆祝、互赠礼物的时节，现在由于疫情，聚会和旅行都变得不可控，希望这些设计精美的牛年生肖邮票和纪念币能成为大家互赠礼物的选择。

今年负责牛年生肖邮票设计的华裔插画师克丽茜·刘在接受新华社记者采访时表示，她在设计时采用了富有中国特色的传统风格，比如喜庆的红色和金色，并从一些风水饰品中汲取设计灵感，比如在牛的形象中加入铜钱、金锭、云纹、莲花等元素。

“在中国文化中，牛被视为勤劳的动物，同时又和农业息息相关，是耕种和维持家庭生计的重要动物。”她说，希望人们把这些邮票作为礼物送给亲朋好友，并且去了解其背后的文化内涵。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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