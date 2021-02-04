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柬埔寨举行接种中国新冠疫苗培训仪式

2021年02月04日16:54 | 来源：新华社
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新华社金边2月4日电（记者毛鹏飞）柬埔寨王家军3日在位于金边的柬埔寨王家军总医院举行接种中国新冠疫苗培训仪式。中国人民解放军第16批援柬医疗专家组将为150余名柬埔寨军地医护人员进行新冠疫苗接种培训，为即将运抵的中国疫苗接种做准备。

中国驻柬埔寨大使王文天在仪式上致辞时表示，新冠疫情暴发以来，中柬两国两军守望相助、共克时艰，为国际社会抗疫合作树立了典范。中方在自身疫苗供应缺口很大的情况下，决定向柬政府和军队紧急援助新冠疫苗，充分体现了中柬之间的深情厚谊。接种培训仪式不仅标志着柬埔寨新冠疫苗接种工作正式拉开序幕，而且中柬抗疫合作也因此进入新阶段。接种中国新冠疫苗将为柬方战胜疫情、尽快恢复经济社会发展发挥积极作用。

柬埔寨副首相兼国防大臣迪班在致辞中表示，中方向柬埔寨援助新冠疫苗并安排中国军医培训柬医护人员，是真正的雪中送炭、患难见真情，柬方对此衷心感谢。希望柬军地医护人员与中国军医密切配合，搞好培训，尽快掌握存储、运输和注射疫苗的正确方法，确保接种工作安全顺利进行。

柬埔寨卫生大臣曼本亨、中国驻柬埔寨大使馆武官李景峰等出席仪式。仪式结束后，王文天和迪班等视察了柬埔寨军方新冠疫苗冷藏集装箱、医疗专用冰箱等设备。

根据柬方要求，中国人民解放军援柬专家组编写了接种疫苗的相关材料，并精心设计了涵盖疫苗接种方案、流程、应急抢救等内容的培训课程。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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