新华社伦敦2月3日电（记者梁希之 金晶）英国48家集团俱乐部、英国中国商会与英中贸易协会3日在伦敦联合举办2021年新春庆祝活动，来自中英各界近千名嘉宾齐聚线上共庆牛年新春，以推动两国文化交流、增进两国人民相互了解与友谊。

中国驻英国大使馆临时代办陈雯公使在致辞中表示，2020年尽管面临新冠疫情肆虐、全球经济衰退、贸易投资低迷等严峻复杂挑战，但在中英工商等各界人士共同努力下，中英两国合作保持向前发展态势。希望中英双方抓住机遇，发扬孺子牛精神，共同为中英两国及世界人民创造福祉；发扬拓荒牛精神，积极拓展中英务实合作；发扬老黄牛精神，夯实中英合作牢固根基，共同推动两国合作稳中有进。

英国政府对华贸易专员吴侨文在致辞中说，面对疫情冲击，英中经贸关系依旧保持强大韧性，两国间贸易量和投资规模都实现显著增长。英中两国在绿色、低碳经济领域合作潜力巨大。希望两国在新一年中能继续深耕合作领域，释放更多活力。

英中贸易协会主席古沛勤爵士在致辞时表示，面对疫情及地区局势变化的挑战，保持紧密的英中经贸纽带尤为重要。希望大家在庆祝中国新年之际，回归人文关怀，促进英中人文交流，积蓄友好合作新能量。

此次活动通过社交媒体脸书和微博直播，吸引超过30万中英及其他国家观众在线观看。

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