2月2日，在德国首都柏林拍摄的德国总理默克尔参加德国电视一台一档访谈节目的视频画面。新华社记者 单宇琦 摄

人民网北京2月4日电（施维）欧盟的新冠疫苗接种计划刚刚实施不久便遭遇危机。据德媒报道，大约三分之一的欧盟成员国出现了疫苗短缺问题，一些国家甚至被迫暂停接种。各国纷纷向欧盟委员会致信，要求该委员会向疫苗生产商施压，以确保疫苗及时交付。

反观塞尔维亚，得益于进口了中国疫苗，该国的接种速度已远远超过其他欧洲国家。一段时期以来，尽管中国疫苗已出口多个国家，但欧盟始终视而不见，坚信只有辉瑞、阿斯利康等西方国家研制的疫苗是安全的。如今，面对塞尔维亚的成功，一些邻国表现出既羡慕又怀疑的矛盾心态，而欧盟对中国疫苗的态度也发生了转变。

德国总理默克尔在本周二接受德国ARD电视台采访时坦言，塞尔维亚的疫苗接种速度比其他欧盟国家更快，是因为“他们使用了中国疫苗”。她还表示，欧盟欢迎每一种疫苗，只要该疫苗能够获得欧盟药品管理局（EMA）的许可。

其他一些德国政客也对中国疫苗表现出了开放的态度。德国卫生部长施潘在《星期日法汇报》专访中称，在德国使用俄罗斯和中国的新冠疫苗没有任何根本性障碍，关键是要“获得欧洲法律的批准”。他说，如果一款疫苗是安全有效的，那么无论它是在哪个国家生产的，都可以帮助我们应对新冠疫情。

巴伐利亚州州长索德尔也呼吁欧盟药品管理局尽快审批中国和俄罗斯的新冠疫苗，以应对疫苗短缺问题。他在接受德国《世界报》采访时表示，如果能证明这些疫苗安全有效，那就应当投入使用。

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