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“友谊的故事——迈向中意关系下一个50年”线上活动举办

2021年02月04日15:41 | 来源：人民网-国际频道
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“友谊的故事——迈向中意关系下一个50年”线上活动（图片来源：中国驻米兰总领馆）
“友谊的故事——迈向中意关系下一个50年”线上活动（图片来源：中国驻米兰总领馆）

人民网罗马2月4日电（记者叶琦）为庆祝中意建交50周年、意中商会成立50周年，中国驻米兰总领馆携手意中商会于2月3日成功举办“友谊的故事——迈向中意关系下一个50年”线上活动暨《友谊的故事》新书发布会。中国驻米兰总领馆总领事宋雪峰、意中商会主席斯特莱巴拉瓦、意中基金会主席波塞利等出席并致辞。

宋雪峰表示，中意建交50年来，友好合作硕果累累。面对新冠肺炎疫情冲击，两国守望相助、共克时艰。今年是中国共产党建党100周年，“十四五”规划开局之年。中方积极构建国内国际双循环新发展格局，持续扩大开放，释放市场潜力。许多意大利企业成为第三届中国国际进口博览会上的亮点。吉林省与艾米利亚-罗马涅大区签署一汽红旗跑车投资协议。中欧班列密切两国经贸联系。“健康丝路”合作助力双方走出疫情。北京和米兰将接续举办冬奥会，两国将互办文化旅游年。希望双方加强交流合作，开启中意关系下一个50年。

斯特莱巴拉瓦表示，50年是中意友谊道路上迈出的重要一步，是双边关系走向未来的新起点。当今世界正经历困难和挑战，中意两国应对未来充满信心和希望，蓄积力量、并肩前行，为世界和平发展作贡献。中方在应对全球大流行危机中为世界树立榜样，中国发展将对意经济起到带动、促进作用。意中商会愿为两国企业对接搭建桥梁，为企业建立战略合作新模式提供支持。

波塞利表示，中国尊重国际规则，向世界提供高品质产品，是世界上最重要市场。中方以开放姿态为全球企业提供良好营商环境和机遇。面临疫情冲击，中国经济展现强大韧劲和修复力，成为全球唯一正增长经济体。相信意中友谊道路会越走越远，双方互尊互信的友好故事将一直谱写下去。

(责编：燕勐、常红)

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