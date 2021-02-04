人民网约翰内斯堡2月4日电（王磊）据中国驻南非使馆2月3日消息，针对近日美国前国务卿彭佩奥在中国新疆问题上发表的错误言论，南非外交部副总司长苏克拉尔接受媒体采访时表示，彭佩奥编造新疆局势的谎言，目的就是为了破坏和阻挠中国的发展进程，利用新疆问题标榜政绩。彭佩奥已多次利用台湾、西藏、香港和新疆问题藐视和破坏中国主权。

苏克拉尔表示，中美均为国际社会的引领者，必须携手合作，共同促进世界和平与安全。美国前国务卿彭佩奥的对抗手段无益于建设和平、稳定、安全的世界。

苏克拉尔说，作为中国可信赖的伙伴，南非与中国有着强劲双边关系和历史联系，一直关注新疆发展。南非注意到中国取得了巨大成就，新疆地区发展成果丰硕。新疆经济快速发展，新疆人民摆脱了贫困与落后。中国政府致力于促进新疆发展、为人民谋福利，大力推进大型基础设施建设、经济现代化，积极创造就业、改善民生。

“包括南非在内的各国外交官、记者和宗教团体，以及我的同事南非常驻日内瓦代表团副代表纳利亚，都曾到访过新疆，亲眼见到新疆蓬勃发展，人民脱贫致富。” 苏克拉尔说。

他还表示，南非一贯反对外部势力干涉他国内政，损害他国主权，反对某些国家针对中国内政作出的毫无根据的指责。我们对中国处理好有关新疆人民福祉问题充满信心，坚信中国有能力，并且能够负责任地保障全体中国人民的福祉、发展及幸福。

苏克拉尔说，中国包括新疆在内都取得了巨大成就并根除绝对贫困，南非对此表示赞赏。南非将继续支持中国发展，反对阻挠中国发展的虚假宣传。这些宣传企图破坏中国的成就，将有关问题政治化、编造谎言，通过炒作来达成自身政治目的。我们坚信中国没有宗教歧视，并且为全体人民的发展提供了平等的机遇。中国的发展成就有利于国际社会。任何企图遏制或者损害中国，并借此实现政治目的的行为将对国际社会造成负面影响。

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