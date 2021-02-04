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中国驻墨西哥使馆举行2021年线上春节招待会

2021年02月04日12:58 | 来源：人民网-国际频道
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人民网驻墨西哥城2月3日电 （记者刘旭霞）2月3日，中国驻墨西哥使馆举行2021年线上春节招待会，旅墨华侨华人、中资机构员工、新闻媒体工作者、汉语教师志愿者、教练团和留学生及墨各界友人参加，共庆中国农历牛年春节。

祝青桥大使在致辞中向广大旅墨同胞致以新春祝福并表示，刚刚过去的2020年，在新中国历史上是极不平凡、极其难忘的一年。我们抗击新冠肺炎斗争取得重大战略成果，全面建成小康社会取得历史性成就，决战脱贫攻坚取得决定性胜利。我们胜利召开党的十九届五中全会，对“十四五”时期中国发展作出系统谋划和战略部署，勾勒出一幅到2035年基本实现社会主义现代化的美好画卷。我们同全球各国携手抗击疫情，以实际行动践行人类命运共同体理念。我们高举多边主义旗帜，主动引领全球治理体系变革。我们释放对外开放“新红利”，为全球经济复苏注入关键动力。

祝大使说，这一年，面对疫情，中墨两国守望相助、共克时艰，展现出好兄弟、好伙伴的深情厚谊。双方政治互信更加深厚，各领域合作取得诸多新进展新突破，在国际多边场合保持良好沟通协调，携手推动中拉整体合作取得新成果，双边关系战略内涵更加丰富。广大在墨炎黄子孙团结互助、英勇战“疫”，并为中墨两国疫情防控合作作出宝贵贡献，展示出中华民族特有的家国情怀、仁爱之心和大义担当。

祝大使指出，2021年是实施“十四五”规划、乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是中国共产党成立100周年。在新的一年里，中墨双方将继续推进抗疫合作，加强全方位、多层次、宽领域交往、交流与合作，推动中墨关系不断走深走实。驻墨西哥使领馆将继续坚持以人民为中心思想和外交为民理念，积极帮助大家防疫抗疫，努力维护大家安全健康，全力捍卫大家正当权益，不断提升大家寻求使领馆服务的获得感和满意度。希望大家坚持不懈做好疫情防护，稳妥有序安排工作生活，为推动中墨关系发展添砖加瓦，为实现中华民族伟大复兴贡献力量。

与会人员在互动留言中盛赞伟大祖国2020年在疫情防控、经济社会发展、对墨关系及开展国际合作等各个领域取得的丰硕成果，表示将在新的一年里继续发扬中华民族优良传统，为中墨两国防疫抗疫、经济社会发展、民众友谊深化及中华民族复兴伟业作出新的更大贡献。

 

(责编：于洋、常红)

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