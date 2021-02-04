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美国新冠肺炎确诊病例超2653万 死亡病例超45万

2021年02月04日11:18 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿2月3日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统显示，截至美国东部时间2月3日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊26533999例，死亡450088例。过去24小时，美国新增确诊118566例，新增死亡3816例。

约翰斯·霍普金斯大学的数据显示，今年以来仅1个月多的时间，就已有超过10万美国人死于新冠肺炎。美国有线电视新闻网报道说，研究人员认为美国新冠确诊病例的数量可能是报告病例数的4倍。1月中旬，美国疾控中心估计，美国实际上累计的确诊病例已接近8310万例。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇表示，美国要想恢复正常，需要70%至85%的美国人完全接种两剂疫苗，但到目前为止还不到2%。福奇说，他希望美国能在夏末秋初前达到较高的疫苗接种水平，“但我们必须设法解决变异新冠病毒问题”。

明尼苏达大学传染病研究与政策中心主任迈克尔·奥斯特霍尔姆表示，英国发现的变异新冠病毒很可能在“未来6至14周内”导致美国病例激增。福奇表示，美国人现在所能做的就是防止变异新冠病毒进一步传播和变异。美国有线电视新闻网报道说，近日，美国新泽西州、加利福尼亚州、阿拉巴马州已经报告了与英国发现的变异新冠病毒相关的数例死亡病例。

此外，英国帝国理工学院研究人员的最新研究显示，在美国，20岁至49岁的成年人是主要的新冠病毒传播者。他们估计，去年8月中旬以来，美国41%的病例由35岁至49岁的人传播导致，20岁至34岁的成年人占35%，儿童和青少年占6%，50至64岁的人群占15%。美国专家此前便警告说，美国的病例激增主要由年轻人群推动。

(责编：于洋、常红)

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