人民网阿布贾2月3日电 （记者姜宣）2日，在中国和尼日利亚建交50周年前夕，尼主流媒体《领导者报》发表题为《尼中关系：50年后再出发》的社论，回顾50年来中尼相互尊重、相互支持、合作共赢的辉煌历程，相信两国将继承友好合作传统，以50周年为起点，谱写中尼合作新篇，续做中非合作典范。

社论说，中尼1971年2月10日建交以来，两国关系一直发展顺利，尼目前已成为中国在非洲第一大工程承包市场、第一大出口市场、第二大贸易伙伴和主要投资目的地。尼中关系欣欣向荣，双边务实合作从基础设施建设不断向文化、卫生、教育、安全、人文交流等领域拓展。不久前中国国务委员兼外长王毅成功访尼，推动尼中后疫情时代合作升至了新高度。

社论说，中国是尼历经考验的“强大伙伴”。中非合作论坛提供的广阔发展机遇便是有力证明。在论坛框架下，2019年中非贸易额增至2087亿美元，中国在非投资达到491亿美元，中国连续11年稳居非洲第一大贸易伙伴。中非合作符合尼利益，尼中已完成和进行中的合作项目表明，尼应进一步提升与中国战略伙伴关系，在投资、发展和文化等领域与中国深化合作，并充分利用论坛平台分享中国发展机遇。

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