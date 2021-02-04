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海外租房那些事

孙嘉熙
2021年02月04日09:56 | 来源：人民网－人民日报海外版
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留学在外，租房是一件大事。住宿环境安全舒适，学习劲头多少也能受到些正向激励，反之，房子租得不理想，住得不顺心，学习效果打折扣也是难免。海外租房学会“避坑”，是几乎每一个留学生生活中的必修课。

实地看房很重要

在看中合适的房源后，学子需要联系房东进行实地考察。尤其对于几人合租的情况，如果有可能，尽量做到每一名租房者都亲自到场。

为何这么说？笔者的同学Frank就曾遇到过这样的情况。

几人合租，Frank因为当天有事无法前往现场看房，当其他室友看过房子表示满意后，他便也答应入住。结果搬入之后，才发现由于朝向问题房子采光不好，即使白天屋里也不亮堂。同时，卫生间排气设备功率低，导致浴室长期充满潮气，此外，由于Frank的卧室在顶楼，夏天又闷又热。这样的情况，令Frank入住后叫苦不迭。

Frank后来了解到，室友们在看房时几乎把所有注意力都放在了屋内硬件上，还重点讨论了卧室的分配和家具的购置，反而忽视了房屋朝向、采光这些更基本的问题。

合同已签，虽然后悔但却也只得接受现实，Frank与室友们的居住体验都不好。一年合同期满后，大家一致同意换房搬家，并在第一时间开始寻找新的房源。

想来，如果在一开始就能凑齐所有入住人一起看房，多一双眼睛就能多一分考量，便能在一开始就看出房子的不妥之处，大家也就不必面对这一年的无奈了。

慎选室友别马虎

不少留学生认为独自寻找合租房源时，对室友了解不深，可能相处起来并不融洽，因此更倾向于选择关系较为亲密的同学或校友一起合租。然而，志同道合却并不意味着成为室友后就一定能相处愉快。“好朋友”不一定就是“好室友”。

李建宏在2019年前往加拿大留学，半年后，一名和他关系不错的校友由于室友转学去了其他城市，因此空出了一间房。房子在渥太华市中心，地段不错，3人合租价格合适，由于短期内再找一名靠谱房客并不容易，这位校友就联系了李建宏，询问他是否有合租意愿，恰好，李建宏当时已萌生了搬出学生宿舍的想法，在通过视频聊天大致了解了公寓情况后，李建宏欣然同意合租。

搬入后，李建宏才发现住宿条件差强人意。转学的同学由于搬家时间紧，不少行李来不及搬走，李建宏入住之前预订的床具由于无地可放不得不取消。由于房源所有权属于地产公司，按照政策租客必须自行解决家具问题，这就意味着李建宏在入住后不得不面对一个没有床、别人行李占据了卧室大半的“空卧室”，他只得先去家具城买了一个床垫应急。

当床具终于到位、同学的行李也运走后，李建宏本以为生活会步入正轨，但却没想到自己同校友在生活习惯上竟难以兼容。李建宏喜静，校友却常在屋内毛手毛脚制造出不少噪音，有时半夜也是如此。时间久了，李建宏难以忍耐，在与校友沟通后依旧无果的情况下，两人关系迅速走向了破裂。李建宏最终宁愿放弃4个月的房租也决定离开，搬入自己单独找到的新房源。

其实，与相熟的朋友合租有利有弊。有的相处愉快，有的则因为生活习惯不同又顾及彼此面子，只得委屈自己，更糟糕的便是由于合租产生的矛盾，最终影响了友谊。或许，如何与室友更好相处，原本也是留给学子的一道特殊考题。

细读合同是关键

对于初次租房的留学生来说，细读合同的人并不多。但其实，作为依法维护自身权益的保险闸，合同非常重要，一定要认真阅读研究其中的细则。

以加拿大为例，租房合同中明确划分了房东与租客各自需承担的责任和义务，此后若在住房过程中发生矛盾甚至需要打官司，最具说服力的法律文件就是租房合同。比如，笔者在加拿大留学时，曾与室友在合租合同的条款中发现了两处关于房屋损坏赔偿的细节，合同中所写并不合理。在同房东当面交流并表达了我们的看法后，房东太太愿意修改措辞。海外学子切忌由于“嫌麻烦”或受制于语言水平而省去了“读合同”这一步，合同一经签署随即生效，其中需要承担的责任绝非儿戏。

除此之外，住所附近公共交通网络是否完善也应纳入考虑范围。笔者就读的学校位于市郊，不少留学生为上课方便就在学校附近找房，但却因此忽视了上课之外的出行不便——周末途经这些小区的公交车基本停运，如果自己不开车就寸步难行。

同时，所租房屋周边的治安状况、租房平均价格、生活配套设施等方面也需要留心比对。租房是大事，找房时多花些心思，不怕麻烦，入住后才会少些麻烦，多些舒适。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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