“齐鲁号”欧亚班列上合快线青岛胶州-阿塞拜疆巴库首班开行。资料图片

本报电 近期，上合示范区青岛多式联运中心接连开通两条欧亚班列线路——“齐鲁号”欧亚班列上合快线（青岛胶州-阿塞拜疆巴库）和“齐鲁号”欧亚班列鲁欧快线（青岛胶州-杜塞尔多夫-鹿特丹-伦敦），为欧亚经济贸易往来搭建了两条更为便捷的物流大通道。

2021年1月31日，随着一声汽笛长鸣，在青岛海关所属胶州海关监管下，一列满载有轮胎、空调等物资，共100标准箱的中欧班列，由青岛胶州发出到达8000多公里之外的阿塞拜疆首都巴库。

据介绍，“齐鲁号”欧亚班列上合快线采用“国际铁路+水路”的多式联运方式，由上合示范区青岛多式联运中心出发，经霍尔果斯口岸至哈萨克斯坦阿克套市，换乘轮渡横穿里海，抵达阿塞拜疆阿利亚特港，转铁路到达阿塞拜疆首都巴库。货物将被分拨至当地和土耳其、格鲁吉亚、罗马尼亚、意大利等国家。班列预计在途运行时间18-20天，相比货物经“海运+陆运”到达目的地用时节省约1/3。

“齐鲁号”欧亚班列上合快线胶州至巴库线路的成功开通，标志着青岛港与里海港口成功串联，上合快线辐射范围扩大至里海各港口及高加索地区。

此前开行的“齐鲁号”欧亚班列鲁欧快线，共计42个集装箱，由上合示范区青岛多式联运中心发车，经二连浩特出境，预计22天后到达德国杜塞尔多夫，其中13个集装箱将以公路运输的方式继续向西运输至荷兰鹿特丹，再经海运中转至英国伦敦。

据悉，鲁欧快线班列是“齐鲁号”欧亚班列自开行以来首次到达德国杜塞尔多夫，并通过“铁路+公路+海运”的多式联运方式延伸至英国伦敦，同时也是“齐鲁号”欧亚班列2021年拓展的首条新线路，运输线路约1.1万公里，横跨亚欧大陆东西两端。在当前海运运力紧张的情况下，“齐鲁号”欧亚班列鲁欧快线为客户提供了新的物流选择方式，对于强化中国与西欧陆路互联互通，促进中欧经贸往来具有重要意义。

据了解，为促进两条国际班列快线顺利开通运行，胶州海关为中欧班列开辟专用绿色通道，实施“5+2”“7×24”预约通关服务，减少随附单据和证明，减少报关次数，提高通关时效，允许在海关监管作业场所内开展海运箱和铁路箱换装作业，多方面降低企业运营成本，全方位保障班列运行。

2020年，上合示范区青岛多式联运中心“齐鲁号”欧亚班列开行401列，同比增加15.9%，为维护全球供应链稳定发挥了重要作用。目前，上合示范区青岛多式联运中心已开通国内外班列20余条，逐步构建起“东接日韩亚太、西联中亚欧洲、南通东盟南亚、北达蒙俄大陆”的国际物流大通道，可直达中亚五国、欧洲、蒙古、越南等10多个“一带一路”沿线及上合组织国家的40余个城市。下一步，青岛将推动烟台、威海、潍坊、日照等胶东半岛城市货源在青岛多式联运中心集聚，打造青岛辐射胶东半岛的中欧班列集结中心。

（宋晓华）

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