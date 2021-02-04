本报北京2月3日电 中共中央对外联络部部长宋涛3日同老挝人民革命党中央书记处书记、中联部部长顺通举行视频通话，就落实好习近平总书记和通伦总书记达成的重要共识、加强治党治国经验交流、推动各领域务实合作等深入交换意见。受中共中央指派，宋涛听取了老方通报前不久举行的老挝党十一大有关情况。

《 人民日报 》（ 2021年02月04日 03 版）

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