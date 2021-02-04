本报驻西班牙记者 陈晓航

“中国成功控制住疫情并实现经济复苏，积极推动北京冬奥会各项筹办工作，获得了各方充分信任。”在北京冬奥会开幕倒计时一周年之际，国际奥委会委员、北京冬奥会协调委员会主席胡安·安东尼奥·萨马兰奇（小萨马兰奇）接受本报记者专访时，高度评价中国为北京冬奥会筹办作出的努力。

小萨马兰奇曾多次赴北京、张家口等地考察北京冬奥会、冬残奥会筹办工作。“中国积极履行申奥承诺，我为中国作出的贡献和所取得的进展感到骄傲。”他说，中国举国上下共同努力，在冬奥会场馆和基础设施建设上取得阶段性成果，“带动三亿人参与冰雪运动”的愿景正成为现实。“我们充分感受到了中国人民对奥林匹克运动的热爱。”小萨马兰奇认为，奥林匹克运动已成为人们了解体育世界和体育精神的重要方式，本届冬奥会将吸引更多年轻一代积极参与。

小萨马兰奇表示，新冠肺炎疫情让世界遭遇前所未有的挑战，确保北京冬奥会成功举办是国际奥委会和中方的共同目标。中方在严格落实疫情防控措施下精心做好赛事组织、赛会服务等方面的努力堪称表率。

小萨马兰奇说，国际奥委会将尊重中方疫情防控措施，认真研究制定相应方案，确保所有奥运会相关人员以及赛场所在地居民的健康安全。在赛事组织、赛会服务、测试赛等方面，国际奥委会将继续与包括中方在内的各方通力合作，支持北京举办出色的冬奥会和冬残奥会。

在小萨马兰奇看来，奥运会作为一项独特的体育、文化和社会活动，应当超越任何政治或其他分歧。“我们致力于维护奥林匹克运动的独立性，这一原则已写入《奥林匹克宪章》《国际奥委会道德准则》等文件。”小萨马兰奇说，期待各方共同秉持和践行体育独立精神，“相信北京冬奥会将成功精彩举办”。

小萨马兰奇强调，在当前形势下，顺利举办奥运会，不仅对艰苦训练多年的运动员十分重要，也将向世界释放人们团结奋进、攻坚克难的积极信号。“疫情仍在全球蔓延，我们必须携手前行，共同走出困境。”

（本报马德里电）

《 人民日报 》（ 2021年02月04日 03 版）

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