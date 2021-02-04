人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

“相信北京冬奥会将成功精彩举办”

——访北京冬奥会协调委员会主席小萨马兰奇

本报驻西班牙记者 陈晓航
2021年02月04日09:40 | 来源：人民网－人民日报
小字号

“中国成功控制住疫情并实现经济复苏，积极推动北京冬奥会各项筹办工作，获得了各方充分信任。”在北京冬奥会开幕倒计时一周年之际，国际奥委会委员、北京冬奥会协调委员会主席胡安·安东尼奥·萨马兰奇（小萨马兰奇）接受本报记者专访时，高度评价中国为北京冬奥会筹办作出的努力。

小萨马兰奇曾多次赴北京、张家口等地考察北京冬奥会、冬残奥会筹办工作。“中国积极履行申奥承诺，我为中国作出的贡献和所取得的进展感到骄傲。”他说，中国举国上下共同努力，在冬奥会场馆和基础设施建设上取得阶段性成果，“带动三亿人参与冰雪运动”的愿景正成为现实。“我们充分感受到了中国人民对奥林匹克运动的热爱。”小萨马兰奇认为，奥林匹克运动已成为人们了解体育世界和体育精神的重要方式，本届冬奥会将吸引更多年轻一代积极参与。

小萨马兰奇表示，新冠肺炎疫情让世界遭遇前所未有的挑战，确保北京冬奥会成功举办是国际奥委会和中方的共同目标。中方在严格落实疫情防控措施下精心做好赛事组织、赛会服务等方面的努力堪称表率。

小萨马兰奇说，国际奥委会将尊重中方疫情防控措施，认真研究制定相应方案，确保所有奥运会相关人员以及赛场所在地居民的健康安全。在赛事组织、赛会服务、测试赛等方面，国际奥委会将继续与包括中方在内的各方通力合作，支持北京举办出色的冬奥会和冬残奥会。

在小萨马兰奇看来，奥运会作为一项独特的体育、文化和社会活动，应当超越任何政治或其他分歧。“我们致力于维护奥林匹克运动的独立性，这一原则已写入《奥林匹克宪章》《国际奥委会道德准则》等文件。”小萨马兰奇说，期待各方共同秉持和践行体育独立精神，“相信北京冬奥会将成功精彩举办”。

小萨马兰奇强调，在当前形势下，顺利举办奥运会，不仅对艰苦训练多年的运动员十分重要，也将向世界释放人们团结奋进、攻坚克难的积极信号。“疫情仍在全球蔓延，我们必须携手前行，共同走出困境。”

（本报马德里电） 

《 人民日报 》（ 2021年02月04日 03 版）

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部