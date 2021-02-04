本报驻南非记者 邹 松

由中国港湾工程有限责任公司总承包、中交第四航务工程局有限公司承建的达累斯萨拉姆港1—7号泊位改扩建工程现场。新华社发

由中国土木工程集团有限公司承建的坦桑尼亚中央线铁路修复改造项目现场，中方工程师用道尺测铁路线路轨距。新华社发

据中国驻坦桑尼亚大使馆数据显示，2020年中国与坦桑尼亚商品贸易总额达45.87亿美元，同比增长9.98%。中国是坦桑尼亚最大贸易伙伴和投资来源国。坦桑尼亚总统马古富力表示，当前，坦中两国都处在发展的关键时期，希望深化双方各领域合作，推动坦中全面合作伙伴关系不断走深走实。

巩固基建合作，促进地区互联互通

行走在坦桑尼亚铁路局工务段，会有一种时空穿越之感：百年前修建的中央线米轨铁路仍在运行，铁路线上的钢轨锈迹斑驳，冒着浓烟的蒸汽机车缓缓驶来。尽管历经多次改造，铁路平均运营时速仍只有50公里，从达累斯萨拉姆到首都多多马400多公里，需要近10个小时，单列运力只有约800吨。

近日，中国土木工程集团有限公司（中土集团）与坦桑尼亚国家铁路公司签署坦桑中央线标准轨铁路第五标段合同。合同标段为坦北部重镇伊萨卡至第二大城市姆万扎，全长249公里，设计时速160公里，运力为单列2万吨。

该铁路线是连接坦桑尼亚及乌干达、卢旺达、布隆迪等周边国家通往印度洋的重要出海通道，也是东非地区中部走廊规划网络重要组成部分。建成后，该铁路将提升坦桑尼亚交通运输能力，大幅降低内陆运输成本，将对周边国家铁路升级改造起到示范作用。

此前，中土集团以技术合作方式对坦桑尼亚旧有铁路系统进行维修改造，至今已完成15期。去年9月， 中土集团、中铁十九局联合承建的坦桑尼亚乌本戈立交桥顺利通车，这是坦首座多层多跨立交桥。中国港湾工程有限责任公司总承包、中交第四航务工程局有限公司承建的达累斯萨拉姆港改扩建工程取得明显进展，港口吞吐能力提高了500多万吨……中国支持有实力的中企参与坦方重点项目建设，助力其升级铁路、公路、港口、机场、能源等基础设施，为坦经济增长注入活力。

坦桑尼亚外交与东非合作部部长帕拉马甘巴·卡布迪日前表示，中国积极参与坦桑尼亚铁路现代化建设，极大地推动了坦桑尼亚工业化和东非地区经济一体化进程。

加强科技合作，开拓非洲数字时代

近日，坦桑尼亚青年凯文·宏果成为华为网络安全及大数据工程师。他在全球82个国家、2000多所高校近15万人参加的2020华为全球信息与通信技术技能大赛中，获得了二等奖。坦桑尼亚总理马贾利瓦亲自为其颁奖。

“感谢华为提供的平台，让我们能够领略并实践全球尖端技术。相信我们一定能为非洲大陆数字化发展和经济复苏作出贡献。”凯文在颁奖典礼上动情地说。

在中国科技企业帮助下，坦桑尼亚信息通信技术人才库不断扩大。3年来，华为已在坦桑尼亚10所大学建立信息通信技术学院，近600名学生获得华为颁发的技术认证，3000多名信息通信工程师得到技术支持。

马贾利瓦表示，希望当地企业积极与中国公司合作，培养更多通信领域人才，帮助国家早日实现宽带普及率80%的目标，开拓非洲数字时代。

从中国企业积极参与坦桑尼亚国家信息通信技术骨干光缆网到提供一站式通信信息解决方案，提升坦桑尼亚信息化水平；从加强卫生合作，共同推动“健康丝绸之路”到开展可再生能源合作，践行绿色、低碳、循环、可持续的发展方式，中坦科技合作取得显著成绩。

扩大产能合作，增强发展内生动力

从达累斯萨拉姆驱车向西行驶300多公里，在莫罗戈罗省宽阔的原野上，一片广阔的剑麻田映入眼帘。在中非农业投资有限公司坦桑尼亚剑麻农场内，各项生产井然有序，仓库里光洁如丝的剑麻成品堆成了小山，等待出口。

剑麻韧性强、耐腐蚀，可应用于制造船缆、电梯绳芯等。坦桑尼亚素有“剑麻王国”之称，但近些年剑麻产业遭遇困难。“中国投资、技术和先进的管理经验为我们带来发展新机遇。”剑麻农场坦方经理阿克里马里表示，在中国企业帮助下，剑麻资源正转变为发展优势。

近年来，中国不断扩大从坦桑尼亚进口芝麻、木薯、大豆等农产品，同时积极探索向坦方开放蜂蜜、葵饼等农产品市场。中方支持和鼓励中国企业投资坦农业、畜牧业、制造业、矿业和旅游业等支柱产业，加快坦工业化进程，增强其发展内生动力。

坦桑尼亚《公民报》评论员乌鲁基日前撰文称，中国的工业化经验和技术是发展中国家提高生产力的宝贵资源，共建“一带一路”等为坦桑尼亚等发展中国家改善基础设施、加快工业化进程提供了难得机遇。

（本报约翰内斯堡2月3日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月04日 03 版）

(责编：艾雯、刘叶婷)