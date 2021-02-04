2月3日，一名医务人员在巴基斯坦拉合尔接种中国国药集团的新冠疫苗。新华社发（萨贾德 摄）

新华社伊斯兰堡2月3日电（记者李浩 刘天）巴基斯坦3日启动“国家新冠免疫计划”，在全国范围内为一线医务人员接种中国国药集团的新冠疫苗。巴规划、发展与特别项目部长阿萨德·奥马尔在首都伊斯兰堡出席启动仪式时，对中国政府向巴方提供疫苗援助表示感谢。

三位一线医务人员在奥马尔的见证下接种了疫苗。奥马尔说，巴一线医务人员为抗击疫情作出巨大牺牲和贡献，巴政府将确保为他们接种新冠疫苗以保障他们的安全。

“中国疫苗将有效帮助巴基斯坦民众降低感染风险，我们对此很有信心。”奥马尔在启动仪式上说。他对新华社记者表示，另一款中国疫苗—康希诺公司的腺病毒载体疫苗正在巴基斯坦进行Ⅲ期临床试验，巴已经预订了这款疫苗。

2月3日，一名医务人员在巴基斯坦拉合尔手持中国国药集团的新冠疫苗。新华社发（萨贾德 摄）

巴基斯坦医学科学院的里兹瓦娜·亚斯明在接种后告诉新华社记者，她自2020年7月以来一直在新冠隔离和重症病房工作。亚斯明对中国在巴基斯坦遇到困难时伸出援手表示感谢，并呼吁民众都接种疫苗以尽快控制疫情。

巴基斯坦应对新冠疫情国家指挥和行动中心说，除了伊斯兰堡，“国家新冠免疫计划”也在信德省、旁遮普省、俾路支省等地同步启动。

中国政府向巴基斯坦捐赠的一批新冠疫苗1日在伊斯兰堡附近的努尔汗空军基地正式移交巴方。2日，在巴基斯坦总理伊姆兰·汗的见证下，一名医务人员率先接种。

巴基斯坦卫生部3日发布的新冠疫情数据显示，该国比前一日新增新冠确诊病例1384例，累计549032例；新增死亡56例，累计11802例；新增治愈1509例，累计504046例。

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