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西班牙一养老院发生集体感染 确诊前均接种第一剂辉瑞疫苗

2021年02月04日08:58 | 来源：新华网
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新华社马德里2月3日电（记者冯俊伟 孟鼎博）近日，西班牙中部托莱多省拉加特拉市一家养老院发生新冠集体感染，目前已有7人死亡。在确诊之前，这家养老院人员接种了第一剂美国辉瑞制药公司与德国生物新技术公司研发的新冠疫苗。

2月2日，一名工作人员走出西班牙托莱多省拉加特拉市发生集体感染的养老院。新华社记者 孟鼎博 摄

该养老院1日发表声明说，1月13日，养老院内78名老人以及33名工作人员接种了第一剂疫苗，1月19日开始陆续有人出现感染新冠病毒症状。随着有症状人数不断增加，当地政府对养老院内人员进行了核酸检测。结果显示，除已死亡的7人外，所有104名受检人员均为阳性。

这是新冠疫情在西班牙暴发以来该养老院首次发生感染。大多数老人有基础性疾病。目前，4名病情严重的老人正在医院治疗，多数被感染的老人和工作人员在隔离中。

这是2月2日拍摄的西班牙托莱多省拉加特拉市发生集体感染的养老院。新华社记者 孟鼎博 摄

托莱多省所在的卡斯蒂利亚-拉曼查自治区卫生部新闻办公室负责人奥斯卡·托伦2日向新华社记者书面确认了这家养老院的感染事件。他说：“老人可能在接种前被新冠病毒感染，这可能和疫苗没有关系。在疫苗接种周期完成之前接种者不会获得（足够的）免疫力。注射第二剂疫苗后，还需要7天的时间产生（足够的）免疫。”

当地卫生部门新闻协调员奥塔尔也通过电话向新华社记者表示：“因为还没有打第二剂疫苗，还没有完成免疫周期，所以在临床上这些病例感染不能算是接种疫苗带来的后果。”

(责编：艾雯、刘叶婷)

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