新华社乌兰巴托2月3日电（记者阿斯钢 苏力雅）蒙古国国家紧急情况委员会3日宣布，首都乌兰巴托将从11日6时至23日6时再次实施全民警戒状态，以遏制新冠疫情持续蔓延。

蒙古国副总理、国家紧急情况委员会主席阿玛尔赛汗当天在新闻发布会上说，根据以往经验，传统佳节“白月节”期间人员流动会激增，疫情蔓延风险陡升，国家紧急情况委员会不得不做出在首都地区实施全民警戒状态的决定。

阿玛尔赛汗说，“白月节”期间不举行一年一度的传统“搏克”赛事。通过实施全民警戒状态，新冠病毒蔓延程度有望大幅降低，人员流动减少90%。在此期间，卫生防疫部门将对超过4.2万人集中进行新冠病毒检测，并确保中小企业严格遵守防疫制度。

据介绍，全民警戒状态期间乌兰巴托地区食品商店、加油站、药店、医院、供电、供热、电信等部门将正常运行。蒙古国政府正在制订应对疫情的详细规划。

蒙古国卫生部3日发布的数据显示，该国过去24小时新增确诊病例27例，均为本土病例；累计确诊病例1859例，其中1400例为本土病例；累计治愈病例1392例；累计死亡病例4例。乌兰巴托市新冠疫情严重，目前累计确诊病例1024例。

蒙古国防灾警戒级别分为三级，从高到低分别为全民警戒状态、高度警戒状态、警戒状态。为遏制新冠疫情，蒙古国自2020年11月12日起进入全民警戒状态，之后根据疫情形势和国家社会经济发展情况多次调整防灾警戒级别。

今年1月9日，蒙古国政府决定从当月11日6时起将乌兰巴托地区防灾警戒级别从全民警戒状态下调至高度警戒状态，以支持国家经济、社会正常运转。

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