美国纽约市长竞选人杨安泽的竞选团队2日宣布，杨安泽新冠病毒检测呈阳性，但“症状轻微”。

“我今天接受新冠病毒快速检测，结果呈阳性，”杨安泽在竞选团队发布的声明中说，“我有轻微症状……但精神状况良好。”

杨安泽称将依照公共卫生规定接受隔离并听从医生建议，但依然打算参加线上活动，“盼望能在正确的时机再次开启竞选之旅”。

纽约现任市长比尔·德布拉西奥已连任一次，不得再次寻求连任。数十名竞选人角逐纽约市长职位。杨安泽上月接受哥伦比亚广播公司新闻部采访时说，他的目标是让这座全美最大城市“加速从新冠疫情中复苏”。

杨安泽先前在纽约疫情最严重时出城前往另一处住所，招致批评。他后来解释，与两个要上网课的孩子挤在曼哈顿一套两居室公寓，自己没法办公。

杨安泽现年46岁，出生于纽约州，毕业于常春藤名校，父母是来自中国台湾的移民。这名华裔企业家没有从政经历，先前以“圈外人”身份参选民主党总统候选人提名的党内预选，演讲常常充满各类经济数据，口号是“让美国更深入思考”。

纽约市民主党预选定于6月22日举行，将提名市长候选人。市长选举定于11月2日投票。（陈丹）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、刘叶婷)