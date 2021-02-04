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美国收视“榜主易位” CNN终结Fox19年连霸

2021年02月04日08:47 | 来源：新华网
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美国尼尔森媒体研究公司2日发布的收视数据显示，福克斯新闻台(Fox News)连续19年占据的收视榜首位置2021年1月被美国有线电视新闻网(CNN)取代。

【攻守易位】

据尼尔森统计，2020年1月到2021年1月，Fox News全天不同时段平均收看人数为180万，黄金时间达到350万。然而，随着美国政权交替，CNN和Fox News“榜主易位”。

2021年1月，受民主党获得国会参议院控制权、时任共和党籍总统唐纳德·特朗普的支持者冲击国会大厦、民主党籍总统约瑟夫·拜登就职等“大新闻”拉动，CNN日均收视人数大幅增至191万，比2020年同期猛增约151%；微软-全国广播公司(MSNBC)日均收视人数达到166万，同比增长约65%；Fox News日均收视人数减至137万，同比减少约20%。

黄金时段收视情况，CNN也反超Fox News。2021年1月每周一至周五黄金时段，MSNBC平均收视人数为321万，CNN同为321万，而Fox News为289万。尼尔森说，这是Fox News1999年以来首次在黄金时段收视排名中落至第三位。

拜登政府上任后第一周，Fox News虽然在黄金时段收视竞争中重新击败CNN和MSNBC，但颓势已显。美联社报道，CNN自2020年以来观众显著增长，MSNBC以微弱劣势位居其后，而Fox News一路下滑。

【“身份危机”】

多年来，CNN和Fox News分别处于美国媒体政治光谱的左右两侧。前者倾向于自由派，后者倾向于保守派。特朗普执政时期，Fox News被视为特朗普支持者的媒体大本营，CNN则屡次被特朗普抨击为“假新闻”。

在一些分析师看来，2020年11月美国总统选举结果对Fox News观众基本盘的打击是其收视数据下滑原因之一。

按照美国《野兽日报》的说法，美国媒体版图正在发生地震般的变化。Fox News被CNN反超的趋势在2020年第四季度就已经显现。这家媒体在大选投票日之夜报道中早早预测拜登赢得亚利桑那州，让许多支持特朗普的忠实观众伤心离去。

《华盛顿邮报》一篇文章认为，特朗普在短期内帮了Fox News，但两者最终“相互伤害”。“从来没有哪家有线电视网像Fox News那样与在任总统关系如此密切”，而随着特朗普下台，Fox News正在经历“身份危机”。

有观点认为，Fox News反映且助长了共和党内部的激进化。多名消息人士说，传媒大亨鲁珀特·默多克正试图让这家旗下媒体扭转收视颓势，四处求教如何妥善把握特朗普的政治姿态，因为后者正在割裂共和党。（胡若愚）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘叶婷)

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