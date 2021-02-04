人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

疫情改变生活方式 谷歌、亚马逊四季度大赚

2021年02月04日08:46 | 来源：新华网
小字号

受新冠疫情影响，人们减少外出，在家活动时间增多。美国亚马逊公司和谷歌母公司字母表2日发布的财报显示，生活方式的改变令这些互联网企业去年四季度收入大增。

字母表公司2020年四季度利润大涨50%，达到152亿美元，同期营业收入569亿美元，也大大高于2019年同期的460亿美元。这些数字远高于华尔街预期。

字母表兼子公司谷歌首席执行官孙达尔·皮柴说：“在充满不确定性的日子里，人们继续使用谷歌的产品获取资讯、与他人保持联系、慰劳自己，我们对此感到自豪。”

受疫情影响，人们外出不便，在家观看网络视频的时间增多。谷歌去年四季度广告收入为462亿美元，同比增长22%。其中视频网站优兔广告收入达到69亿美元，同比增长46%。

字母表首席财务官露丝·波拉特说，四季度的强劲表现归功于谷歌搜索引擎和优兔。

电商平台亚马逊2日说，他们去年四季度收入达到1256亿美元，比上年同期增长44%，同期利润达72亿美元，比上年同期增长一倍多。

年末人们更多地在网上采购新年礼物，是亚马逊收入大增的重要原因。英国全球数据公司总经理内尔·桑德斯说，许多人为避免外出采购时感染病毒，选择在家网购，这使得亚马逊在去年年末获得前所未有的销售佳绩。（郭倩）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部