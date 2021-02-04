受新冠疫情影响，人们减少外出，在家活动时间增多。美国亚马逊公司和谷歌母公司字母表2日发布的财报显示，生活方式的改变令这些互联网企业去年四季度收入大增。

字母表公司2020年四季度利润大涨50%，达到152亿美元，同期营业收入569亿美元，也大大高于2019年同期的460亿美元。这些数字远高于华尔街预期。

字母表兼子公司谷歌首席执行官孙达尔·皮柴说：“在充满不确定性的日子里，人们继续使用谷歌的产品获取资讯、与他人保持联系、慰劳自己，我们对此感到自豪。”

受疫情影响，人们外出不便，在家观看网络视频的时间增多。谷歌去年四季度广告收入为462亿美元，同比增长22%。其中视频网站优兔广告收入达到69亿美元，同比增长46%。

字母表首席财务官露丝·波拉特说，四季度的强劲表现归功于谷歌搜索引擎和优兔。

电商平台亚马逊2日说，他们去年四季度收入达到1256亿美元，比上年同期增长44%，同期利润达72亿美元，比上年同期增长一倍多。

年末人们更多地在网上采购新年礼物，是亚马逊收入大增的重要原因。英国全球数据公司总经理内尔·桑德斯说，许多人为避免外出采购时感染病毒，选择在家网购，这使得亚马逊在去年年末获得前所未有的销售佳绩。（郭倩）【新华社微特稿】

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