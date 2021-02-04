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世界经济论坛2021年特别年会推迟至8月举行

2021年02月04日08:45 | 来源：新华社
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新华社日内瓦2月3日电（记者凌馨）总部位于瑞士日内瓦的世界经济论坛3日宣布，考虑到全球新冠疫情防控仍面临严峻挑战，论坛2021年特别年会将推迟至8月17日至20日在新加坡举行。

世界经济论坛当天发表新闻公报说，该论坛与新加坡政府对为确保会议安全和有效而采取的措施仍充满信心，且新加坡新冠疫情传播维持在较低水平，但会议日期的更改反映了全球在遏制疫情方面所面临的挑战。目前，全球范围内的旅行限制使得在今年上半年筹划线下会议变得困难。此外，不同的隔离和空中旅行规定使得全球与会者的必要准备时间增加。

世界经济论坛表示，继1月成功举办线上“达沃斯议程”对话会后，2021年特别年会将是全球政商界和社会组织领导人间的一场线下会议。与会者将面对面探讨如何应对当今世界最为紧迫的各项挑战，为打造一个更具包容性和更可持续的世界奠定基础。

依照惯例，世界经济论坛年会于每年年初在瑞士达沃斯举行。该论坛此前宣布，考虑到新冠疫情现状，2021年年会将于今年5月在新加坡举行。

世界经济论坛是以研究和探讨世界经济领域存在的问题、促进国际经济合作与交流为宗旨的非官方国际性机构。其前身是1971年由施瓦布创建的“欧洲管理论坛”。1987年，“欧洲管理论坛”更名为“世界经济论坛”。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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