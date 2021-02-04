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世卫组织：预计未来几十年癌症病例数将大幅增加

2021年02月04日08:43 | 来源：新华社
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新华社日内瓦2月3日电（记者刘曲）每年2月4日是世界癌症日。世界卫生组织日前表示，预计未来几十年癌症新发病例数将大幅增加，到2040年全球新发病例数将比2020年增加近五成，其中中低收入国家增幅最大。

世卫组织非传染性疾病部门官员安德烈·伊尔巴维2日对媒体表示，据该组织2020年12月发布的数据，2020年全球有1930万人被诊断出患有癌症，有1000万人死于癌症。目前癌症已成为全球第二大死因。

世卫组织预计，未来几十年癌症新发病例数将大幅增加，到2040年全球新发病例数将比2020年增加47%，其中中低收入国家增幅最大。癌症对经济影响巨大，据估计，2010年癌症造成的全球经济负担总额约为1.16万亿美元，这一数字还会不断上升。

伊尔巴维说，新冠疫情对癌症控制工作影响深远，包括延误诊断、中断或放弃治疗、削减研究和临床试验等。在中低收入国家，癌症晚期诊断、缺乏高质量和负担得起的诊断和治疗服务已成为普遍现象，疫情期间更是如此。据世卫组织2020年一项调查，在调查覆盖的国家中，有40%以上的癌症治疗因疫情被中断。包括癌症在内的非传染性疾病患者面临的新冠重症和死亡风险更高。

世卫组织提醒公众，约三分之一的癌症死亡是由于吸烟、体重指数过高、水果和蔬菜摄入量过低、缺乏体育锻炼及饮酒造成的，其中吸烟是最重要的癌症风险因素。因此，不吸烟、经常锻炼、健康饮食、避免有害酒精使用，都是有效的癌症预防方法。此外，得益于早期诊断和适当治疗，许多癌症仍有较大治愈机会。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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