新华社柏林2月3日电（记者任珂）为遏制新冠病毒传播，德国全国正采取严格防控措施，除了超市、加油站、药店等生活必须场所开门外，绝大多数商店和文体休闲场所停业，餐馆禁止堂食。

然而，记者发现，一些地方的书店仍在营业，似乎不受禁令影响。

首都柏林市中心有一家名为“杜斯曼”的大型书店，上下五层，营业面积超过7300平方米。书店藏书众多，品类丰富，规模号称德国最大，又紧邻菩提树下大街等著名景点，是很多当地人和游客的必到打卡地。

1月30日，顾客在德国柏林杜斯曼文化商店内购物。新华社记者 单宇琦 摄

去年12月中旬，德国启动“全面封锁”前，杜斯曼书店门前排起长队，记者等了二十多分钟才进入店内。一问才知，很多人都担心书店关门，于是抓紧时间多买一些书。

到了今年1月，封锁令已经施行，书店并未关门。与之前不同的地方在于，店内广播不断提示大家戴口罩、与他人保持距离，顾客们行色匆匆，买到书后迅速离去。

1月30日，顾客在德国柏林杜斯曼文化商店内购物。新华社记者 单宇琦 摄

不只杜斯曼这种知名书店，很多普通书店也没有因疫情停止营业，只是营业时间短了一些。

在柏林街头常见的连锁书店塔利亚，不少顾客戴着口罩挑选图书。书店在入口处摆放了卫生安全须知，地面粘贴着保持间距的标识。有关疫情的科普和法律法规类书摆在门口最显眼的货架上。

这是德国柏林一座商场内的一家塔利亚连锁书店入口。新华社记者 单宇琦 摄

为什么其他商店都关门，书店还开着？塔利亚的店员告诉记者：“我们得到了政府许可，博物馆、电影院都关了，文化生活还是要继续。”杜斯曼店员的回答更加风趣：“可能因为书店是灵魂加油站吧。”

“灵魂加油站”的比喻来自德国已故前总理施密特。去年12月，柏林市政府负责文化事务的官员也借用了这个比喻来解释为何书店可以开门：书店属于生活必需品商店，加油站可以营业，书店当然也可以。

1月30日，读者在德国柏林一家塔利亚连锁书店看书。书店入口处摆放着卫生安全须知及消毒洗手液。新华社记者 单宇琦 摄

记者查询发现，不仅柏林，勃兰登堡州和萨克森-安哈尔特州政府在制定防疫政策时都为书店开了绿灯，德国其他13个联邦州的书店也被允许设立提货窗口。

有人质疑，书店继续营业不利于严格防疫。但民调显示，书店开门得到了更多人支持。

德国《每日镜报》近期做了一个网上调查：“您认为在全面封锁期间，书店仍然可以营业是对还是错？”近3万人参与调查，45%认为“非常正确”或“相当正确”，39.3%选择“非常错误”或“相当错误”。

1月30日，顾客在德国柏林杜斯曼文化商店内读书。新华社记者 单宇琦 摄

新冠疫情冲击了经济与社会发展，阻隔了人们之间的交往。当社交减少，人们对阅读的热情反而更加强烈。

德国书业协会数据显示，经历2020年春天的全面封锁后，德国夏季图书销量迅速回升。去年12月收紧封锁之前的两周，图书销量实现两位数的同比增长。

德国有浓厚的阅读氛围。平时在公交车和地铁上，即使有手机信号，捧着书的乘客也不在少数。每年的法兰克福书展、莱比锡书展等大型书业博览会，淘书的读者摩肩接踵，那场面可以用人山人海来形容。

这是2019年3月21日在德国莱比锡拍摄的书展一角。新华社发（凯文·福格特摄）

德国联邦政府负责文化事务的国务部长莫妮卡·格鲁特斯说，新冠肆虐突显了书籍的“精神食粮”属性。“书是幸福的媒介”，有了书，人们才能享受文化的熏陶，即便封锁禁令也无法阻挡。（编辑：唐志强、马晓燕）

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