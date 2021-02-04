刘品然

新华社莫斯科2月3日电（记者李奥）俄罗斯外交部3日发表声明说，俄美《新削减战略武器条约》延长5年，有效期至2026年2月5日。

声明说，俄美双方当天互换外交照会，完成延长《新削减战略武器条约》有效期协议的相关内部程序，协议即日生效。《新削减战略武器条约》有效期延长至2026年2月5日，条约内容保持不变。

声明表示，俄总统普京与美国总统拜登1月26日的电话交谈对达成协议发挥了关键作用。作为两个核大国，俄美承担着特殊责任，做出这一重要决定有助于在严格维持利益平衡的条件下保证军控领域必要的可预测性和透明度。

声明说，俄美需要努力推动双方军控领域对话重回稳定轨道，在巩固国家安全和全球战略稳定方面取得新的成果。俄方愿意为此努力，呼吁美方拿出同样负责任的态度，对俄方的相关提议做出建设性回应。

美国国务卿布林肯当天在一份声明中说，在美俄关系处于紧张时，对俄罗斯远程核武器数量加以可验证限制显得至关重要。美国将利用5年的延长期寻求与俄方达成涉及俄所有核武器的军控协议。

《新削减战略武器条约》由美俄两国2010年签署，2011年2月5日生效，有效期10年。美俄《中导条约》2019年失效后，这一条约成为两国间唯一军控条约。2021年1月26日，普京与拜登通电话，双方同意近期完成延长《新削减战略武器条约》有效期所需的所有必要程序。（参与记者：刘品然）

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