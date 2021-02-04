据新华社德黑兰2月2日电 （记者夏晨）据伊朗伊斯兰共和国通讯社2日报道，伊朗常驻维也纳联合国和其他国际组织代表加里巴巴迪当天宣布，伊方新近在纳坦兹核设施成功安装了数百台IR—2m型离心机，以提升铀浓缩能力。

加里巴巴迪在社交媒体上发文说，两套级联共348台IR—2m型离心机正在纳坦兹核设施运行，这些离心机已注入六氟化铀，其工作能力几乎是IR—1型离心机的4倍。加里巴巴迪表示，伊朗马上会安装更多离心机，伊方已向国际原子能机构通报这一进程。

根据2015年达成的伊朗核问题全面协议，协议生效后的一段时间内，伊朗将在纳坦兹核设施最多维持5060台IR—1型离心机的浓缩能力。至于IR—2m、IR—6等型号离心机，伊朗则只能对每个类型的极少量进行机械测试。

在美国单方面退出伊核协议的情况下，伊朗议会2020年12月通过法案，要求政府在未发现对伊制裁“松动”的情况下，进一步突破伊核协议的限制。法案对生产、储存一定丰度的浓缩铀、安装各型号离心机等一系列措施和执行时限作出了明确规定。伊朗于今年1月4日宣布，已开始在福尔多核设施实施把浓缩铀丰度提高至20%的相关措施。

《 人民日报 》（ 2021年02月04日 17 版）

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