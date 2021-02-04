本报驻巴西记者 李晓骁

核心阅读

近期拉美多个经济体经济指标明显改善，地区整体经济呈现缓慢回暖态势。拉加经委会呼吁地区国家在促进贸易、扩大基建及数字化合作等方面加强协调发展，明确共同发展目标，推动关键行业实现区域协同增效。

国际货币基金组织（IMF）近日发布的《世界经济展望报告》更新内容，将拉美和加勒比地区2021年的经济增长预期上调至4.1%。联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会）指出，中国是拉美主要贸易伙伴，中国经济快速复苏为拉美地区经济恢复注入动力。

多国经济指标逐步回升

受疫情等因素影响，2020年拉美经济整体遭受重创。地区各国努力平衡经济增长与疫情防控，相继推出各类经济刺激与纾困政策。近期，一些地区国家经济指标触底反弹，部分经济体复苏势头强劲。

巴西地理统计局近日发布的数据显示，去年第三季度巴西国内生产总值（GDP）环比增长7.7%，表明巴西经济逐步走出技术性衰退，呈现回暖迹象。巴西地理统计局研究人员安德烈·马塞多说，巴西工业生产状况已有所改善，但增长空间仍很大。该机构协调员帕利斯表示，农业成为过去一年巴西经济表现的亮点。去年前三季度，巴西农业同比增长2.4%，“巴西最主要的农作物是大豆，受到大豆市场利好推动，巴西农业保持了增长态势。”

拉美另一大经济体墨西哥也显现经济企稳迹象。根据墨西哥国家地理统计局公布的最新数据，墨西哥部分周期性指标开始缓慢增长。去年10月，反映墨西哥总体经济趋势的指标上涨0.26点至97点，连续第五个月保持增长，表明墨经济已开始反弹，逐步恢复。

去年11月，智利经济迎来9个月以来的首次正增长。根据智利海关统计，去年12月该国出口同比增长11.8%。2020年，矿产品出口额同比增长4.2%。智利财政部副部长韦伯表示，出口回升对智利经济回暖至关重要，对外贸易向好是该国经济逐步复苏的具体表现之一。

阿根廷国家统计与普查局的最新数据显示，去年第三季度阿根廷GDP环比增长12.8%。当地媒体分析，受固定资产投资、个人消费等领域反弹的推动，去年11月阿制造业和商业分别同比增长3.7%与3.9%，表明经济下滑曲线已经趋缓，经济活力缓慢回升，整体经济正在回暖。

稳经济政策显露成效

IMF最新一期《世界经济展望报告》指出，随着新冠疫苗接种进程加速，大宗商品价格逐步稳定等，秘鲁经济2021年将增长7.6%，成为2021年拉丁美洲和加勒比地区经济增长最快的国家之一。哥伦比亚和阿根廷经济今年有望增长4.9%，智利增长4.2%。此外，IMF预计巴西和墨西哥经济今年将分别增长3.6%和4.3%。

拉美经济逐步企稳，主要得益于地区各国面对复杂经济形势及时采取一系列有效的稳经济政策措施，推进复工复产，扩大公共开支，在基础设施建设、能源转型、民生保障方面持续发力。

为应对疫情冲击，2020年巴西中央银行连续5次降息，将基准利率降至2%，创1999年以来新低，为市场注入巨大流动性。巴西政府实施紧急救助金计划，为失业人员、非正式员工等每月提供经济补助。截至去年底，累计共为6600万人发放约2930亿雷亚尔（约合542.6亿美元）。

智利政府去年8月出台一项约20亿美元、预计超百万人直接受益的就业补贴计划，为受疫情影响严重的行业提供工资补贴。智利政府还计划在2020年至2022年间投入340亿美元，扩建完善城市基础设施和提高数字化水平。

哥伦比亚政府去年8月宣布经济振兴计划，将于2020年至2022年间投资约280亿美元用于扩大公共支出、保障就业、刺激私人投资等。根据该计划，哥政府拟定“清洁增长”战略，大力推动能源转型，推出27个战略性可再生能源和输电项目。

秘鲁政府去年6月宣布“启动秘鲁”计划，2020年下半年在公共项目上投资64.36亿秘鲁索尔（约合18.6亿美元），涉及运输、电信、住房、农业和基础设施建设等领域，旨在减少疫情造成的损失、刺激经济发展并创造100万个就业岗位。

专家提醒，拉美经济复苏之路仍存诸多不确定性，疫情形势未见拐点、非正规就业比重高、数字经济发展落后、区域发展整合不完善等挑战仍然存在。拉加经委会呼吁地区国家在经济合作领域加强协调，推动关键行业尽快实现复苏。

中拉合作注入强劲动力

拉加经委会发布的初步报告显示，2020年该地区出口下降13%，进口下降20%。由于中国快速控制疫情并率先实现经济增长由负转正，2020年3月以后拉美对华出口持续增长，估计该地区2020年对华出口额逆势增长2%。

“中国市场对巴西经济的重要性不断增强”，巴西副总统莫朗表示，巴中经济的互补性为进一步扩大双方多领域合作提供了坚实基础。根据巴西经济部日前发布的数据，2020年巴西外贸总额比2019年下降7.7%，但对华出口逆势增长超过7%，达到创纪录的676.9亿美元，占巴西全年出口总额的32.3%。巴西出口的8227.3万吨大豆中，74%销往中国，原油、铁矿石对华出口也分别占其出口总额的58%和71.8%。

圣保罗大学经济学教授亚历山大·菲格雷多认为，中国成为2020年唯一实现经济正增长的主要经济体，提振了包括巴西在内的拉美经济体的信心。中国民众对多样化、高质量的进口商品需求持续增长，中国已成为拉美国家的主要出口市场。中国加快构建新发展格局，为拉美贸易增长提供了新机遇。

秘鲁国家统计局公布的数据显示，2020年前11个月，中国是秘鲁第一大出口目的地国，对华出口占该国出口总额的33.8%。秘鲁太平洋大学经济学教授帕罗迪表示，中国是拉美经济复苏的重要驱动力，中国经济快速恢复将带动全球经济稳定发展，秘鲁也因此受益。

随着中国对外开放的力度不断加大，哥伦比亚的特色产品正越来越多地进入中国。2020年1月至10月，哥伦比亚已有199家非能源矿产类企业开展对华出口业务，非能源矿产类的产品出口同比增长12.7%。哥中友协主席普亚纳说，共建“一带一路”将进一步促进拉美国家工业化进程，对提高地区经济发展质量意义重大。

（本报里约热内卢2月3日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月04日 17 版）

(责编：曹昆)