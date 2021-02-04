本报记者 高 乔

据日本放送协会报道，2月1日，英国、日本、新西兰举行三方部长级会谈，就英国申请加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）一事进行协调。此前，英国首相约翰逊曾表示：“申请成为第一个加入CPTPP的新成员，表明英国与全世界伙伴在最佳条件下开展贸易并成为全球自由贸易拥护者的雄心”。

加强与亚太贸易联系

据美联社报道，在正式退出欧盟后，英国政府1月30日表示希望加入覆盖11国的CPTPP，其目的是使英国经济受益于更低的关税——该协定取消了成员之间95%贸易商品的关税。据英国广播公司报道，除低关税外，CPTPP还可能为商务人士提供更快捷、更便宜的签证等。

CPTPP于2018年12月30日由日本、加拿大、澳大利亚、智利、新西兰、新加坡、文莱、马来西亚、越南、墨西哥和秘鲁11个成员国共同签署生效。协定覆盖4.98亿人口，成员国国内生产总值之和占全球经济总量约13%。英国国际贸易大臣特拉斯表示，加入CPTPP将加深英国与世界部分发展最快市场的贸易联系，为英国创造机遇。据英国国际贸易部公布的数据，2020年英国与CPTPP成员的贸易额达1110亿英镑，自2016年以来每年以8%的速度增长。

重建全球自贸关系

英国“脱欧”后，致力于和世界各国及地区达成双边自贸协定。此前，英国与日本、新加坡、越南等60多个国家都续签了贸易协定。据英国广播公司报道，英国是第一个申请加入CPTPP的非创始国家。如果申请成功，英国将成为CPTPP中仅次于日本的第二大经济体。

“加入CPTPP，是英国‘脱欧’后重建全球自贸关系的重要环节。”中国现代国际关系研究院欧洲所副研究员杨芳在接受本报记者采访时分析，“脱欧”后，英国重新签订系列自贸协定，加入CPTPP为英国作为独立贸易经济体重建自贸关系发挥了强有力的信心提振作用。此外，新冠肺炎疫情对英国经济冲击严重，英国政府承受了较大压力，希望尽快走出经济困境，实现经济复苏，加入CPTPP也是英国政府重振经济的举措之一。

增强话语权敲打欧盟

“此次申请加入CPTPP，不仅仅是一个单纯的贸易议程，也是一个有象征意义的外交议程。”杨芳表示，英国借此表达了其对亚太市场的重视程度，渴望提升在该地区的参与度，这是英国在后“脱欧”时代增强自身经济能力和影响力的重要举措。从实际利益上看，“脱欧”后，英国更加强调发展与非欧盟经济体的经济联系，与CPTPP成员国间存在实际的贸易利益需求。此外，英国非常看重在金融服务贸易领域的规则制定权，英国希望通过获取更多规则制定权来强化自身影响力，加入CPTPP是其努力争取规则制定权的举措之一。

杨芳认为，尽管英国与欧盟已经签订自贸协定，但英欧在金融服务业、渔业、大数据交流等方面仍有许多问题需要解决。“脱欧”后，英欧竞争性将明显上升，欧盟希望利用金融对等等政策杠杆，并加速将欧元等业务重心向成员国转移；英国则希望通过加入CPTPP等多边贸易协定、与其他国家达成自贸协定等方式，制定在数字贸易、金融服务领域的贸易规则，侧面影响英欧间的谈判与博弈。

(责编：杨光宇)