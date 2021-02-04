本报记者 严 瑜

图为1月16日，在塞尔维亚首都贝尔格莱德，塞尔维亚总统武契奇（前排中）等在机场迎接首批中国新冠疫苗。

普雷德拉格·米洛萨夫列维奇摄（新华社发）

图为1月13日，在印度尼西亚雅加达总统府，印尼总统佐科接种中国新冠疫苗。

新华社发（印尼总统府供图）

图为1月18日，在阿塞拜疆首都巴库，一名医务人员接种中国科兴公司生产的新冠疫苗。

巴巴耶夫摄（新华社发）

2月1日，中国政府首批对外援助新冠疫苗在巴基斯坦首都伊斯兰堡附近的努尔汗空军基地正式移交巴基斯坦。中国驻巴基斯坦大使农融在交接仪式上表示，这是中国政府对外提供的第一批疫苗援助，也是落实中国领导人关于将疫苗作为全球公共产品重要宣示的具体举措。

当前，新冠肺炎疫情仍处于全球大流行阶段，疫苗对人类最终战胜疫情具有关键作用。中国以实际行动促进疫苗在全球的公平分配和使用，为众多国家和地区抗击疫情提供助力、注入信心。

对中国疫苗高度认可与信任

土耳其阿纳多卢通讯社2月1日报道称，截至当天上午10时，土耳其全国接种中国新冠疫苗的人数已经超过200万。

2020年12月30日，土耳其从中国科兴公司引进的首批新冠疫苗运抵安卡拉。经14天的分析检测后，土耳其药品和医疗设备局1月13日批准紧急使用科兴公司的新冠疫苗。14日晚，土耳其总统埃尔多安接种科兴公司的克尔来福新冠疫苗，成为继印度尼西亚总统佐科之后又一位接种中国疫苗的国家元首。

在智利、巴西等深受疫情困扰的南美洲国家，中国疫苗同样为当地民众注入战胜疫情的信心。

1月31日，第二批中国科兴公司生产的新冠疫苗运抵智利首都圣地亚哥国际机场。智利卫生部副部长达萨在机场举行的新闻发布会上说，1月28日和31日分两批运抵智利的总计近400万剂中国疫苗，将助力智利于2月3日启动全国大规模接种。

巴西总统博索纳罗近日在社交媒体对中国表示感谢。1月23日，巴西圣保罗州政府和权威医疗研究机构布坦坦研究所举行发布会，宣布已完成科兴公司的克尔来福新冠疫苗的第三阶段人体试验。结果表明，中国疫苗具备有效性及安全性。

据悉，目前，中国已经向阿联酋、摩洛哥、印尼、土耳其、巴西、智利等临床试验国家出口了国药集团和科兴公司的疫苗。同时，中国支持有关企业向急需获取疫苗、认可中国疫苗、已授权在本国紧急使用中国疫苗的国家出口疫苗。

1月16日，中国企业向塞尔维亚出口的首批100万剂中国国药灭活疫苗抵达贝尔格莱德。塞尔维亚总统亚历山大·武契奇亲自到机场迎接。德国《法兰克福汇报》日前报道称，塞尔维亚疫苗接种速度遥遥领先于德法等欧盟国家，决定性原因正在于中国提供的疫苗。

“中国自始至终严格遵守新冠疫苗研发、生产、储存及运输的各项要求，其可靠性、有效性和安全性在当前全球数十种新冠疫苗中出类拔萃，可谓‘靠实力说话、凭质量立足’。”北京师范大学政府管理学院副教授王磊在接受本报记者采访时分析称，自2020年底以来，巴林、阿联酋等国先后与中国签订新冠疫苗订单，印尼、土耳其、塞舌尔、柬埔寨、塞尔维亚等多国领导人已经接种或表示有意接种中国疫苗，另有50多个国家接连向中国提出疫苗采购需求，均以实际行动展现了对中国疫苗的高度认可与信任。

推动实现疫苗全球公平可及

青睐中国疫苗的国家名单正在不断拉长。1月29日，匈牙利首席医疗官米勒·塞西莉亚宣布，中国国药集团生产的新冠疫苗已获准在匈牙利使用，该国成为欧盟内首个批准中国疫苗的国家。匈牙利总理欧尔班当天向媒体表示，他对中国的新冠疫苗很有信心。

中国在展现强大科研实力的同时，也尽显与世界各国携手抗疫的担当与胸怀。

巴基斯坦外长库雷希在2月1日出席疫苗交接仪式时表示，巴基斯坦是中国政府对外提供新冠疫苗援助的首个国家，他对中国政府和人民在巴基斯坦有需要的时候再次伸出援手表示感谢。

据中国外交部发言人介绍，除巴基斯坦外，中国还正在向文莱、尼泊尔、菲律宾、缅甸、柬埔寨、老挝、斯里兰卡、蒙古、巴勒斯坦、白俄罗斯、塞拉利昂、津巴布韦、赤道几内亚等13个发展中国家提供疫苗援助，下一步将向其他38个有需要的发展中国家援助疫苗。中国还积极参与世界卫生组织“新冠肺炎疫苗实施计划”，向发展中国家提供疫苗。

“中国是全球首个承诺新冠疫苗作为公共产品的国家，并多次表达对公平分配疫苗的支持。在此之前，中国科学家第一时间测出新冠病毒的基因序列并向世界公布，为其他国家研制新冠疫苗提供重要的信息基础和科学依据。同时，中国疫苗较早进行海外临床试验，并与众多发展中国家签订疫苗订单，为这些国家民众送去希望。”北京大学国际关系学院教授王勇在接受本报记者采访时说。

美联社指出，中国是为数不多的可以大规模生产疫苗的国家之一，“对于那些尚未获得疫苗的国家，中国可能是唯一的解决方案”。

“在理念上，中国不搞赢者通吃，倡导构建人类卫生健康共同体，积极推进新冠疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，努力让疫苗成为发展中国家民众用得上、用得起的公共产品；在行动上，中国加入‘新冠肺炎疫苗实施计划’，推进健康丝绸之路建设，发挥强大的研发、生产能力，为推动实现疫苗全球公平可及发挥重要的表率作用。”中国人民大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院副院长、国际关系学院教授王义桅对本报记者分析称。

有望成发展中国家的生命线

当前，全球累计报告新冠肺炎确诊病例已经破亿。世界卫生组织总干事谭德塞指出，新冠肺炎疫情估计已给全球造成数万亿美元损失，如不克服“疫苗民族主义”并公平分配疫苗，世界将面临道德和经济双重灾难。2月1日，世界卫生组织和国际足联宣布双方将进行合作，共同宣传公平获得新冠疫苗、治疗药物及诊断工具的必要性。

“全球新冠疫苗的研发及公平分配仍然面临多重挑战：围绕疫苗研发技术及市场空间存在激烈竞争；部分发达国家在疫苗生产和分配的政策立场上暴露出严重的民族主义色彩；新冠病毒出现多种新变体，给疫苗研发生产提出更高要求；部分国家和地区出现‘反疫苗运动’，并被某些政客借机炒作。”王磊指出，在此背景下，国际社会尤其是主要大国秉持开放包容的合作原则，在世界卫生组织等多边机构的有效协调下，推动核心技术共享，达成良性互动局面，尽快研发出有效性、安全性和可靠性更高的新冠疫苗，并完善疫苗生产和配送的产业链和物流链，就显得尤为重要。

世界卫生组织助理总干事西芒1月29日表示，中国国药集团和科兴公司的两种疫苗正在接受世卫组织的评估，目前评估工作已经进入后期阶段。与此同时，世卫组织工作人员已经来到中国，就疫苗生产设施展开考察。

在《纽约时报》看来，中国疫苗有望很快成为“发展中国家的生命线”。

王义桅指出，疫苗公平分配关乎全球战疫成效，必须摒弃“疫苗民族主义”。面对疫情引发的全球人道主义危机，各国不应将新冠疫苗作为挣钱或是搞地缘政治博弈的工具，这也正是中国一直倡导的理念。

“国际疫苗研发生产需要进一步加强合作，尤其是中国、美国、欧洲等主要经济体，应当对彼此心怀善意，发挥强大的研发能力和融资能力，推动疫苗研发与生产，帮助世界各国特别是发展中国家控制疫情。”王勇指出，有效的国际合作最终将使世界各国受益，并且推动全球经济早日实现复苏。

(责编：杨光宇)