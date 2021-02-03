人民网北京2月3日电 外交部发言人汪文斌3日在例行记者会上表示，中方决定向“新冠肺炎疫苗实施计划”提供1000万剂疫苗，主要用于发展中国家急需。

汪文斌说，中国已正式加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，并同世卫组织等发起方保持密切沟通，为把疫苗作为全球公共产品、实现发展中国家的可及性和可负担性而共同努力。

汪文斌表示，我们高度重视谭德塞总干事关于在今年前100天内为所有国家优先人群接种疫苗的呼吁，也高度重视“实施计划”运行面临的困难，特别是2、3月份存在的巨大供苗缺口。应世卫组织方面请求，中方决定向“实施计划”提供1000万剂疫苗，主要用于发展中国家急需。这是中方促进疫苗公平分配，推进国际抗疫合作，践行人类卫生健康共同体理念的又一重要举措。世卫组织已开始审核中国疫苗的紧急使用授权。中国企业将继续积极配合。希望世卫组织尽早完成这项工作。

汪文斌强调，我们希望国际社会有能力的国家都积极行动起来，以实际行动支持“实施计划”，支持世卫组织工作，帮助发展中国家及时获得疫苗，为国际社会早日战胜疫情作出应有的贡献。

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