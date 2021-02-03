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乌兰巴托中国文化中心“欢乐春节·美丽河北”上线

2021年02月03日20:39 | 来源：人民网-国际频道
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人民网乌兰巴托2月3日电 （记者霍文）由乌兰巴托中国文化中心、河北省文化和旅游厅共同推出的2021年“欢乐春节·美丽河北”系列活动3日在蒙古国首都乌兰巴托上线。此次活动为蒙古国民众送上好邻居、好朋友、好伙伴中国人民的新春祝福，也为蒙古国人民喜迎白月节（藏历春节）的节庆增添了美丽的河北印象。

据介绍，“欢乐春节·美丽河北”线上活动精彩纷呈。中国吴桥杂技节目《杂技天地间》热闹开场，展示了中华传统杂技的风采。中国古筝音乐会《云裳诉》弦音扣人心弦。随后，河北非物质文化遗产，包括“中国皮影之乡”乐亭皮影戏、蔚县地方传统手工剪纸技艺、武强年画等精彩亮相。河北省旅游推介压轴出场，展示了大气磅礴的太行山、白石山、狼牙山，令人向往的野三坡、白洋淀、北戴河，快速发展的雄安新区，以及冬季奥运会举办地等美丽风景。

中国驻蒙古国大使馆文化参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任陈霜表示，本次“欢乐春节·美丽河北”线上活动是一次向蒙古国人民展示河北燕赵大地人文风情的良好契机。他们不仅感受到中国传统春节的喜庆氛围，也被河北独特的历史文化魅力和中华传统文化的深厚底蕴所震撼。本次线上活动推动了中国优秀传统文化在“一带一路”沿线国家的传播，展示了河北地域文化特色和旅游资源，有力提升了河北文化和旅游在蒙古国的知名度及影响力。

(责编：苏缨翔、吴成良)

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