新华社北京2月3日电（记者朱超、马卓言）外交部发言人汪文斌3日表示，中方决定向“新冠肺炎疫苗实施计划”提供1000万剂疫苗，主要用于发展中国家急需。

在当日例行记者会上，汪文斌说，中国已正式加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，并同世卫组织等发起方保持密切沟通，为把疫苗作为全球公共产品，实现发展中国家的可及性和可负担性而共同努力。

“我们高度重视谭德塞总干事关于在今年前100天内为所有国家优先人群接种疫苗的呼吁，也高度重视‘实施计划’运行面临的困难，特别是2、3月份存在的巨大供苗缺口。”他说。

他表示，应世卫组织方面请求，中方决定向“实施计划”提供1000万剂疫苗，主要用于发展中国家急需。这是中方促进疫苗公平分配，推进国际抗疫合作，践行人类卫生健康共同体理念的又一重要举措。

汪文斌说，世卫组织已开始审核中国疫苗的紧急使用授权。中国企业将继续积极配合。希望世卫组织尽早完成这项工作。

“我们希望国际社会有能力的国家都积极行动起来，以实际行动支持‘实施计划’，支持世卫组织工作，帮助发展中国家及时获得疫苗，为国际社会早日战胜疫情作出应有的贡献。”他说。

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