新华社德黑兰2月2日电（国际观察）伊核协议重启谈判面临多重挑战

新华社记者夏晨

伊朗常驻维也纳联合国和其他国际组织代表加里巴巴迪2日说，伊朗已在纳坦兹核设施成功安装数百台IR-2m型离心机，以提升铀浓缩能力。此举被认为是伊朗分步减少履行伊核协议承诺的一部分。

分析人士指出，围绕重启伊朗核问题全面协议谈判，美国和伊朗近期密集表态，互开条件，双方博弈加剧。由于美伊缺乏政治互信，伊核协议重启谈判将面临漫长过程，引入欧盟作为协调方或将成为各方可接受的方案。

伊朗：谋求框架内解决问题

针对美方上周作出的正考虑重返伊核协议的表态，伊朗重申首先取消对伊制裁是美方重返该协议的基础，并强调通过伊核协议框架解决问题才是正确方式。

伊朗外交部发言人哈提卜扎德1日表示，美国重返伊核协议有其步骤和阶段，首先美国须“全面、无条件、有效”地取消对伊制裁。在此基础上，美国可重返伊核协议，任何必要的谈判须在伊核协议联合委员会框架内进行。伊方认为没有必要就美方重返伊核协议问题与美国进行双边会谈。

按照伊核协议争端解决机制，伊核协议联合委员会负责处理协议内纠纷。现阶段，美国已退出伊核协议，联合委员会成员包括伊朗、俄罗斯、中国、德国、法国、英国和欧盟。伊朗外交部长扎里夫1日表示，可以成立某种机制来同步或协调伊美双方需采取的行动。他提议由欧盟外交和安全政策高级代表何塞普·博雷利作为协调方，以“类似编排舞蹈动作那样设计伊美双方需要采取的行动”。

北京大学中东研究中心主任吴冰冰指出，伊朗强调的是伊核协议的有效性和多边性，即伊核协议并非因美国单方面退出就失去效力，也并非美国仅通过“签字”就能重返协议，美国相关行动须在协议框架内进行。同时，尽管2015年达成的伊核协议主要谈判方是美国和伊朗，但2018年以来的事实证明，维持协议框架需要美国之外的各方努力。伊朗认识到，仅把美国作为协议的主要方来看待，对其是不利的。

美国：存在内部分歧

在处理伊核问题上，尽管美方表露重返伊核协议的态度，但围绕重回协议的时间和路径等问题，美国政府内部存在明显分歧。美国务院发言人内德·普赖斯2日表示，美国在与盟友和国会完成讨论前不会与伊朗方面接触。

美国一些分析人士认为，与寻求一份新的协议相比，拜登政府应尽快回到2015年伊核协议框架。国务院前负责核不扩散事务的官员马克·菲茨帕特里克表示，拜登政府的最佳出路是在伊朗遵守伊核协议的条件下恢复美方对协议本身承诺,双方都应不设附加条件。

然而，一些共和党议员对上述主张表示坚决反对。共和党籍参议员英霍夫1日在《外交政策》网站撰文说，拜登政府不能重蹈覆辙，美国与伊朗若达成新协议,其中必须要限制伊朗的弹道导弹能力、约束伊朗的地区行为，确保对伊朗实施全面、透明的核查且不能设有伊方在协议失效后可恢复铀浓缩活动的“日落条款”。此外，协议还需要得到以色列和阿拉伯国家的支持。

内部阻碍之外，美国新政府还面临来自以色列等国的外部压力。以色列国防军总参谋长阿维夫·科哈维1月26日表示，美国重返伊核协议或达成任何类似协议都将是“错误的”。以军正在“更新”对伊行动计划，是否实施将由政治领导人决定。舆论认为，这番言论是向美方发出信号，使其在与伊朗的外交接触中谨慎行事。

谁先迈出第一步

分析人士指出，尽管解决伊核问题已成为美国新政府面临的关键优先事项之一，同时也是伊朗政府的重要关切，但由于美伊双方长期缺乏政治互信，任何一方都很难首先做出妥协，重启伊核协议谈判过程将漫长且艰难。未来，为确保双方同时回归协议，引入欧盟等协调方或将成为管控危机、重建互信的关键因素。

在1日宣布试射一枚使用“最强大的固体燃料发动机”的新型卫星运载火箭后，伊朗2日宣布在纳坦兹核设施安装数百台离心机。外界把上述动作解读为向美方施压。与此同时，美国国防部2日证实，美军先前部署在中东以应对伊朗威胁的“尼米兹”号航空母舰已离开海湾，部署到印太司令部。舆论分析认为，美方此举意在缓解与伊朗的紧张关系。

分析人士认为，美伊围绕重启伊核协议谈判的博弈不断升级。未来，如何重新设定伊核协议谈判时间表、以何种方式重启谈判以及如何处理后续谈判中的复杂技术问题等，都将成为伊核协议重启谈判面临的挑战。

吴冰冰表示，伊核协议中没有规定重返机制，因此需要就美国重返协议、搭建路径确定具体步骤。在此过程中，美伊两国需保持对等地位，而引入欧盟作为协调方应该是目前各方都能接受的方案。（参与记者：刘品然）

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