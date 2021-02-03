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通讯：不离不弃，未来可期——英中高校学子疫情下共庆春节

2021年02月03日18:07 | 来源：新华网
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新华社伦敦2月3日电 通讯：不离不弃，未来可期——英中高校学子疫情下共庆春节

新华社记者张代蕾

伦敦与北京两个会场隔空联动，节目表演中西合璧，2021年全英中国留学生春晚2日在线上举行。两国教育界人士共同关注为抗击新冠疫情持续奋战的人们，传递共克时艰、未来可期的信心。

在《茉莉花》经典悠扬的音乐声中，这台以“心相近，春可期”为主题的春晚拉开序幕。来自中英两国的四名大学生主持人分别在伦敦主会场和北京分会场向观众拜年。

疫情使得两国学子无法像往年春晚那样同台演艺，却不能阻碍彼此之间的交流。中央芭蕾舞团带来的舞蹈《逆风飞翔》，剑桥大学国王学院合唱团吟唱的《再别康桥》，清华大学和英国皇家中央演讲与戏剧学院的学生合作录制的歌舞《明月几时有》，无不展现东西方文化各美其美、美美与共。

节目最后，多名中国留学生共同唱响由格拉斯哥大学音乐专业博士生王璘枫为抗疫所写的原创歌曲《不离不弃》，倾诉留英学子对亲人和祖国的思念，传递携手抗疫、守望互助的温情。在“我们共同守护、共同等待，不放弃每一个、不丢下每一个、不忘记每一个，你！”的歌声中，不少留英学子面对镜头展示抗疫“健康包”，用质朴的语言表达对祖国、对身边志愿者同学的感谢。

全英中国学生学者联谊会主席张峰说，面对新冠疫情，留学生为中英两国抗疫作出积极贡献，同时也在磨砺中成长，将继续积极架设中英两国友谊“桥梁”。

英国教育部国际教育司司长彼得·德拉蒙德当天向中国学子致以新春问候。他说，过去十余年间，英中教育交流与合作从当初的语言和高等教育领域合作发展到现在全方位、多层次的合作，成果丰富。英国教育部将全力保障在英中国学生的安全与健康，将继续深化对华教育交流，为英中友好和两国关系发展而努力。

中国驻英国大使馆临时代办陈雯公使在致辞中表示，新冠疫情给全球教育体系造成严重冲击，中英教育界发扬合作伙伴精神，竭尽全力保障双方留学人员的健康与安全，并以创新方式推动抗疫新常态下两国教育交流与合作，取得积极成效。

据了解，50多所英国高校的100多名嘉宾，以及留英中国学生学者代表等共约500人出席了当天的新春云聚会。全球约16万观众通过多个视频直播平台观看了全英中国留学生春晚节目。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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